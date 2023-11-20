Майкл Б. Джордан снимет четвертую часть «Крида»
Автор: Илья Кувшинов
20 ноября 2023
Об этом сообщил продюсер франшизы Ирвин Уинклер
Продюсер франшиз РОККИ и КРИД Ирвин Уинклер подтвердил, что четвертый фильм серии уже в работе, а в режиссерском кресле вновь окажется Майкл Б. Джордан. Об этом сообщает Deadline.
«КРИД 4 будет следующим нашим проектом, – заявил он. – У нас уже есть очень хорошая история. Все немного задержалось из-за забастовок, но примерно через год мы зайдем в препродакшен. Режиссером станет Майкл Б. Джордан. Он проделал отличную работу на третьем фильме и комфортно чувствует себя за камерой».
Напомним, что для исполнителя роли Адониса Крида триквел франшизы, заработавший в мировом прокате $275 млн, стал режиссерским дебютом.
Фото: кадр со съемок фильма КРИД 3
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