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Том Круз может сняться в последнем фильме Квентина Тарантино

Автор: Илья Кувшинов

10 февраля 2024

Актер ведет переговоры насчет второстепенной роли в «Кинокритике»

Еще один актер ведет переговоры насчет участия в десятом (и, возможно, последнем) фильме Квентина Тарантино – по информации журналиста Джеффа Снейдера, Том Круз может получить второстепенную роль в картине КИНОКРИТИК.

Главная проблема – занятость Круза на восьмой части франшизы МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА, съемки которой будут продолжаться большую часть этого года. Инсайдеры полагают, что актер может попытаться вписать ленту Тарантино в график до или после возможных досъемок боевика про агента Итана Ханта.

Напомним, что съемки КИНОКРИТИКА не начнутся раньше 2025 года.

Круз был одним из первых претендентов на роль каскадера Клиффа Бута в прошлой работе режиссера ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ. В 2019 году Тарантино рассказал в интервью подкасту HappySadConfused, что рассчитывает однажды поработать с ним. «Он отличный парень, и мы действительно поладили. Когда-нибудь мы поработаем над чем-нибудь еще», – заявил тогда он.

Действие КИНОКРИТИКА будет разворачиваться в Южной Калифорнии в 1977 году, а в центре ее повествования окажется циничный кинокритик, чьи тексты режиссер любил читать в юности.

Фото: кадр из фильма МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ

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