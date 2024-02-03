Квентин Тарантино начнет съемки своего последнего фильма в следующем году

Виной тому съемочный график Брэда Питта

Похоже, КИНОКРИТИКА Квентина Тарантино придется подождать чуть дольше запланированного – по информации The Hollywood Reporter, режиссер приступит к съемкам своего десятого (и, возможно, последнего) фильма только в начале 2025 года.

Инсайдеры утверждают, что главная причина задержки – Брэд Питт, который до конца этого года будет занят на съемках на гоночном проекте Джозефа Косински про «Формулу-1» для Apple.

Работа над КИНОКРИТИКОМ должна была начаться еще в прошлом сентябре, однако этому помешали забастовки гильдий сценаристов и актеров.

Действие ленты будет разворачиваться в Южной Калифорнии в 1977 году, а в центре ее повествования окажется циничный кинокритик, чьи тексты режиссер любил читать в юности. По слухам, с момента анонса картины Тарантино уже неоднократно перерабатывал сценарий, поэтому не исключено, что история могла слегка поменяться.

Фото: кадр со съемок фильма БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ