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Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино

Автор: Илья Кувшинов

2 февраля 2024

Релиз «Кинокритика» предварительно запланирован на 2025 год

Еще один актер присоединился к десятому (и, возможно, последнему) фильму Квентина Тарантино – по информации Deadline, Брэд Питт вновь поработает с постановщиком на грядущей картине КИНОКРИТИК.

Действие ленты будет разворачиваться в Южной Калифорнии в 1977 году, а в центре ее повествования окажется циничный кинокритик, чьи тексты режиссер любил читать в юности.

Съемки должны были начаться в прошлом сентябре, однако этому помешали забастовки гильдий сценаристов и актеров. Инсайдеры утверждают, что с тех пор сценарий фильма уже неоднократно перерабатывался, поэтому сложно сказать наверняка, какая именно роль достанется Питту.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном участии Сэмюэля Л. Джексона и Джона Траволты в проекте, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Релиз КИНОКРИТИКА предварительно запланирован на 2025 год, а его выпуском, по слухам, займется Sony Pictures.

Фото: кадр из фильма ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ

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