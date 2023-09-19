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Джон Траволта может вновь сыграть у Квентина Тарантино

Автор: Илья Кувшинов

19 сентября 2023

Режиссер также сохранил роли для еще одного ведущего актера и актрисы из своих прошлых работ

Десятый (и, возможно, последний) фильм Квентина Тарантино потихоньку обзаводится актерским составом. Журналист Джефф Снейдер сообщил в своем микроблоге, что режиссер планирует взять Джона Траволту на одну из ролей в свою новую картину.

Инсайдер также подтвердил слухи о возможном участии Сэмюэля Л. Джексона в проекте, добавив, что, по его информации, Тарантино «сохранил роли» для еще одного ведущего актера и актрисы из своих прошлых работ – их имена не называются.  

Действие будущей картины, которая пока не имеет официального названия, будет разворачиваться в Южной Калифорнии в 1977 году, а в центре ее повествования окажется циничный кинокритик, чьи тексты режиссер любил читать в юности.

На прошлой неделе проект получил $20 млн налоговых льгот на производство от Калифорнийской комиссии по кинематографии (CFC).

Фото: кадр из фильма КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

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