На CSTB.PRO.MEDIA 2026 обсудят будущее развлекательного и вертикального контента

Сессии пройдут в рамках деловой программы форума 17 и 18 февраля

В рамках деловой программы форума CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоятся два мероприятия, анализирующие тенденции современного медиапотребления.

Среди тем сессии «Развлекательный контент на ТВ и в диджитал» (17 февраля) – трендовые форматы и жанры развлекательного контента на ТВ и стриминговых платформах 2025-2026 годов, интернет-шоу на большом экране, продвижение развлекательного контента на ТВ и в сети, а также многое другое. К участию приглашены: Лика Бланк, Фатима Гаппоева (СТС), Наталья Радько («Ю»), Константин Обухов (ТВ-3), Алексей Федоров (Premier и Rutube), Юлия Сумачева («ВайТ Медиа»). Модератором выступит руководитель отдела форматных закупок и исследований ТНТ Алексей Корляков.

Сессия «Вертикальный контент» (18 февраля) будет состоять из двух блоков: в рамках аналитической части прозвучит доклад директора департамента клиентского опыта и управляющего партнера Wanta Group Егора Бруса, а на панельной дискуссии обсудят микродрамы, их потенциал в России, вертикальный UGC контент, способы продвижения вертикальных сериалов и его монетизацию. К участию приглашены: Алексей Козуляев («РуФилмс»), Александр Шебанов (VK), Константин Владимиров («Медиа-Телеком»), Артем Андреев («Инсайт Люди»), Алексей Федоров (Premier и Rutube), а также Максим Каракулов, Танита Землякова, Жанна Казакова (микродрама «Комната»).

Напомним, что регистрация на деловую программу доступна на сайте мероприятия.

Фото: пресс-служба форума