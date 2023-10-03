Альфонсо Куарон хотел снять «Гравитацию» в космосе

Режиссер рассказал об этом в свежем интервью к 10-летнему юбилею картины

Режиссер Альфонсо Куарон дал большое интервью британскому журналу Empire в честь 10-летнего юбилея ГРАВИТАЦИИ и рассказал, что первоначально картина должна была стать первым снятым в космосе фильмом.

По словам режиссера, этого не случилось из-за дороговизны съемок и отказа Сандры Буллок. «Она уже пострадала в двух авиакатастрофах – даже не одной, а двух, представляете? Для нее полеты – это большая жертва. И поэтому сама идея сесть в ракету или куда-то еще была для Сандры категоричным “нет”», – отметил Куарон.

Постановщик и его команда пробовали снимать тесты на самолете для подготовки будущих астронавтов, получившем прозвище «Рвотная комета» (Vomit Comet) – он имитирует невесомость, совершая в воздухе маневры, напоминающие американские горки. Результат оказался неудачным, потому что группа не смогла снять продолжительные кадры. После этого они отправились в NASA.

«Сперва NASA нам очень помогали. Мы поехали в Хьюстон и говорили там о космической станции, которая должна была стать важной частью картины. Затем они прочитали сценарий и поняли, что не могут больше нас поддерживать – истории про космические катастрофы противоречат политике управления, – добавил Куарон. – Это логично. Вряд ли бы какая-нибудь круизная компания захотела бы спонсировать ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПОСЕЙДОНА».

ГРАВИТАЦИЯ заработала в мировом прокате $748 млн (без учета инфляции) и получила 7 премий «Оскар», включая награды за «Лучшую режиссуру» и «Лучшую операторскую работу».

Фото: кадр из фильма ГРАВИТАЦИЯ