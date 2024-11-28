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Дальневосточная Кинопремия опубликовала шорт-лист номинантов

Автор: БК

28 ноября 2024

Торжественная церемония награждения состоится в Москве 20 декабря

Отборочная комиссия Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России опубликовала перечень проектов, претендующих на награды.


В него вошли:

1. БЕЛЫЙ АНГЕЛ ТУНДРЫ (12+), режиссер Александр Лукин (Республика Саха (Якутия), 73 мин.

2. ВЕРТОЛЁТ (16+), режиссер Михаил Лукачевский (Республика Саха (Якутия), 81 мин.

3. ВУЛКАН БЛЮЗ (6+), режиссер Илья Желтяков (Камчатский край), 57 мин.

4. ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (12+), режиссер Иван Соснин (Хабаровский край, Ленинградская область, Свердловская область), 149 мин.

5. ДЬУЛУУР: МАС-РЕСТЛИНГ (12+), режиссер Валентин Макаров (Республика Саха (Якутия), 127 мин.

6. ЖЕНСКИЙ ГОЛОС АРКТИКИ (12+), режиссер Мила Кудряшова (Республика Саха (Якутия), 82 мин.

7. ИСТОРИЯ КАМЧАТСКОГО СНОУБОРДИНГА (12+), режиссер Михаил Мороз (Камчатский край), 63 мин.

8. КОЛЫМСКАЯ ВЕСНА (12+), режиссер Татьяна Ильина (Магаданская область), 90 мин.

9. НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА (12+), режиссер Любовь Борисова (Республика Саха (Якутия), Москва), 124 мин.

10. ОГНЕННЫЙ ЛИС (6+), режиссер Дмитрий Шпиленок (Камчатский край), 90 мин.

11. СЕМЬ ДНЕЙ ОСЕНИ (6+), режиссер Алексей Головков (Республика Саха (Якутия), 52 мин.

12. СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРОИ АРКТИК (12+), режиссеры: Михаил Лукачевский, Эдуард Новиков, Семен Аманатов (Республика Саха (Якутия), 98 мин.

13. ТАЙНА МЫСА АНАСТАСИИ, (Часть 1. Звонки дьявола; Часть 2. Прошлое гораздо ближе, чем кажется) (16+), режиссер Александр Зарчиков, (Сахалинская область), 135 мин.

14. ЧИП ВНУТРИ МЕНЯ (12+), режиссер Юлия Киселева (Приморский край, Москва), 61 мин.

Номинации включают награды за лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал, лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале, лучшую режиссёрскую работу в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале и лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале.

Также оргкомитет вручит специальный приз «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока». 

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