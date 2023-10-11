Marvel полностью переснимет перезагрузку «Сорвиголовы»

Было отснято чуть меньше половины из 18 серий грядущего шоу

Съемки «Сорвиголовы: Рожденного заново» для Disney+ были приостановлены в июне из-за забастовки сценаристов – на тот момент, создатели успели отснять чуть меньше половины из 18 эпизодов шоу о слепом адвокате Мэтте Мердоке. Однако теперь все это отправится в корзину – The Hollywood Reporter сообщает, что сериал не получился и Marvel планирует его переснимать.

По информации инсайдеров, в конце сентября студия уволила главных авторов проекта Криса Орда и Мэтта Кормана, а также освободила от работы режиссеров, которые должны были снимать оставшиеся серии. Теперь Marvel ищет новых сценаристов и постановщиков.

Многие связывают происходящее с тем, что студия отказалась от традиционной системы производства сериалов. Вместо того, чтобы снимать пилотные серии, а потом заказывать сезон, Marvel предпочитала тратить по $150 млн на каждое шоу целиком, причем – не нанимая шоураннеров: решения принимали руководители киноподразделения. Также, студия полагалась на то, что все проблемы можно поправить на постпродакшне и пересъемках – именно так решались трудности во время работы над полными метрами Marvel.

В случае с «Сорвиголовой» все оказалось еще сложнее. По информации источников, версия сериала, которую написали Корман и Орд очень сильно отличалась от варианта, просуществовавшего на Netflix на протяжении трех сезонов – вместо супергеройского боевика они создали юридический процедурал, в котором Мердок до четвертой серии даже не надевал костюм. Студия поняла, что нужно переосмыслить проект уже только после запуска в производство данной версии шоу.