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Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев планируют заняться оригинальными сериалами для онлайн-кинотеатров

Автор: Илья Кувшинов

20 октября 2023

Постановщики отмечают, что они них есть много идей

Якутские режиссеры Дмитрий Давыдов (ПУГАЛО) и Степан Бурнашев (АЙТА) планируют заняться оригинальными сериалами для онлайн-кинотеатров. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» Бурнашев.

«И у меня, и у Димы много идей, – отметил постановщик. – И боевик есть, и мистика, и крутая драматическая история. Есть история о пропавшей девушке в деревне. Я придумал это для Якутии, но история универсальная, можно адаптировать ее хоть под Псков, хоть под аргентинскую деревню».

Среди других замыслов Бурнашева – мистический детективный сериал про центр реабилитации наркоманов, который организовывает рехаб в тайге: у героев ломается вездеход, и они пытаются выжить в дикой природе. По словам режиссера, по жанру проект похож на слэшер, но не совсем он.

Постановщики уверяют, что не все предлагаемые им проекты, вызывают интерес. Так, например, Давыдов признался, что только в прошлом году получил шесть-семь предложений на съемку сериалов, а от одного недавнего был вынужден отказаться из-за качества сценария.

«Вот буквально на днях звали на проект: есть сценарий, бюджет, сроки производства, нужен режиссер-постановщик. Я отказываюсь, потому что там история никакая», – посетовал Дмитрий.

В сентябре этого года Давыдов и Бурнашев представили свой второй совместный проект на кинофестивале «Новый сезон» – киноальманах ЭТ, ставший фильмом открытия смотра. Съемки картины велись при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.

Фото: кадр со съемок фильма ЭТ

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