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Авторские права на часть персонажей комиксов DC перейдут в общественное достояние через 10 лет

Автор: Илья Кувшинов

18 января 2024

Первыми из них станут Супермен и Лоис Лейн в 2034 году

1 января Disney потерял контроль над мультфильмом «Пароходик Вилли», и в течение суток после этого были анонсированы сразу два хоррора с Микки Маусом. По сообщению Variety, через 10 лет то же самое ждет и часть персонажей комиксов DC.

В 2034 году общественным достоянием станут Супермен и Лоис Лейн, в 2035-м – Бэтмен, в 2036-м – Джокер, а в 2037-м – Чудо-женщина. Тем не менее, как и в случае с Микки Маусом, речь идет о ранних версиях персонажей: например, первоначально Супермен не летал, а просто очень высоко прыгал, а Бэтмен поначалу не гнушался использовать оружие. Юристы отмечают, что обновленные характеристики героев будут переходить в общественное достояние постепенно год за годом.

Также предполагается, что даже после истечения срока действия авторских прав DC может использовать товарные знаки для блокировки демонстрации имени и облика, однако здесь мнения профессионалов пока расходятся.

Фото: обложка комикса Action Comics №1

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