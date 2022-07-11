Более 30 сайтов российских кинотеатров, подвергшихся DDoS-атаке, пока не восстановили свою работу

На размер бокс-офиса атака существенно не повлияла

Более 30 сайтов кинотеатров, подвергшихся DDoS-атаке на минувших выходных, все еще не восстановили свою работу.

9 июля стало известно, что хакерами были атакованы порядка 80 ресурсов киноплощадок, в том числе сайты киносетей Mori Cinema, «Люксор», «Киномакс». На данный момент веб-ресурсы перечисленных киносетей работают.

Пока есть проблемы с сайтом сети кинотеатров «Космик», однако техническая команда их решает в настоящее время, сообщила БК представитель киносети Юлия Глухова. Также, по словам Глуховой, жалоб от гостей на невозможность купить билеты в выходные не было, так как их можно приобрести не только на сайте, но и в приложении, агрегаторах или в кассе. Оценить нанесенный ущерб собеседник БК не решилась.

Как отметили хакеры в заявлении, опубликованном 11 июля, целью атаки стало уменьшение количества купленных кинобилетов, что «позволит сократить поступления в государственный бюджет России».

По данным ЕАИС на 11 июля 14:00, за уикенд с 7 по 10 июля бокс-офис России составил 143 млн рублей. Этот результат оказался почти на 8% больше сборов на уикенде с 30 июня по 3 июля (133 млн рублей), когда касса уикенда обновила минимум 2022 года, но на 7% меньше кассы выходных 23-26 июня (154 млн рублей).