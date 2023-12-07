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Райан Рейнольдс просит папарацци не спойлерить «Дэдпула 3»

Автор: Илья Кувшинов

7 декабря 2023

Съемки картины возобновились после окончания забастовок

После окончания забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) Disney возобновила съемки ДЭДПУЛА 3. В сети уже появились несколько спойлерных папарационных фото с площадки, и Райан Рейнольдс этому не рад. Об этом сообщает Deadline.

Актер сделал официальное заявление в своих соцсетях, призвав фотографов не портить удовольствие фанатам.

«Сюрпризы – это часть магии кинотеатрального просмотра. Для нас важно снимать нового ДЭДПУЛА на натуре и с использованием практических эффектов, а не в павильоне на «зеленке». Телеобъективы продолжают портить сюрпризы и создают трудности для всех нас. Надеюсь, что часть новостных сайтов и групп в социальных сетях не будет показывать данные фотографии раньше времени. Мы снимаем этот фильм для того, чтобы порадовать зрителей, и поэтому надеемся сохранить как можно больше этой магии для большого экрана. Понятно, что многие люди публикуют спойлеры, потому что сами с нетерпением ждут третий фильм. И да, я осознаю, что это не какие-либо неотложные проблемы реального мира – просто я люблю работать над этой картиной», – сказал Рейнольдс.

ДЭДПУЛ 3 выйдет на экраны 26 июля 2024 года.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ

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