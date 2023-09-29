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Джонни Депп приступил к съемкам своего режиссерского проекта

Автор: Илья Кувшинов

29 сентября 2023

Работа над байопиком о Амедео Модильяни идет в Будапеште

В Будапеште начались съемки первой за 25 лет режиссерской работы Джонни Деппа – байопика МОДИ (Modì) об итальянском художнике и скульпторе Амедео Модильяни. Об этом сообщает Variety.

В основе картины лежит одноименная пьеса Денниса Макинтайра, адаптацией которой занимались Ежи и Мэри Кромоловски. История будет разворачиваться в раздираемом войной Париже во время Первой мировой войны на протяжении двух дней, которые станут поворотным моментом в жизни Модильяни.

Главную роль в картине сыграет Риккардо Скамарчо (ДЖОН УИК 2). Среди других задействованных в проекте актеров – Аль Пачино, Луиза Раньери, Салли Филлипс, Стивен Грэм, Антония Деспла и многие другие.

Ожидается, что после нескольких недель в Будапеште, съемочная группа МОДИ переместится в Италию.

Депп дебютировал в режиссуре в 1997 году экранизацией повести Грегори Макдональда ХРАБРЕЦ, где также сыграл вместе с Марлоном Брандо. Премьера картины прошла на Каннском кинофестивале. Из-за негативных отзывов актер принял решение не выпускать фильм в США ни в кинотеатральный прокат, ни на домашних носителях.

Фото: кадр из фильма ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ

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