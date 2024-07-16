Премия «Диалоги в кино» объявила дату второй церемонии награждения и состав жюри

Она состоится 28 ноября в Театре Ермоловой

Организаторы премии «Диалоги в кино» объявили дату второй церемонии награждения и состав жюри на деловой программе фестиваля нового российского кино «Горький fest».

Торжественная церемония награждения состоится 28 ноября в Театре Ермоловой и пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В жюри премии в этом году вошли – музыкант Диана Арбенина, психотерапевт и коуч Алексей Ситников, писатель Евгений Водолазкин, актриса и телеведущая Сати Спивакова, а также директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис.

Подать заявку на рассмотрение на премию правообладатели фильмов и сериалов смогут с 1 августа по 1 ноября на официальном сайте.

Первая церемония премии «Диалоги в кино», созданной продюсером Александром Акоповым и сценаристом Александром Цыпкиным, прошла 30 ноября 2023 года. Автором лучших диалогов в полнометражном фильме жюри признало Романа Михайлова (СНЕГ, СЕСТРА И РОСОМАХА), а за лучшие диалоги в сериале был отмечен Андрей Золотарев («13-я клиническая»).