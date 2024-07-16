top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Премия «Диалоги в кино» объявила дату второй церемонии награждения и состав жюри

Премия «Диалоги в кино» объявила дату второй церемонии награждения и состав жюри

Автор: Илья Кувшинов

16 июля 2024

Она состоится 28 ноября в Театре Ермоловой

Организаторы премии «Диалоги в кино» объявили дату второй церемонии награждения и состав жюри на деловой программе фестиваля нового российского кино «Горький fest».

Торжественная церемония награждения состоится 28 ноября в Театре Ермоловой и пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В жюри премии в этом году вошли – музыкант Диана Арбенина, психотерапевт и коуч Алексей Ситников, писатель Евгений Водолазкин, актриса и телеведущая Сати Спивакова, а также директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис.

Подать заявку на рассмотрение на премию правообладатели фильмов и сериалов смогут с 1 августа по 1 ноября на официальном сайте.

Первая церемония премии «Диалоги в кино», созданной продюсером Александром Акоповым и сценаристом Александром Цыпкиным, прошла 30 ноября 2023 года. Автором лучших диалогов в полнометражном фильме жюри признало Романа Михайлова (СНЕГ, СЕСТРА И РОСОМАХА), а за лучшие диалоги в сериале был отмечен Андрей Золотарев («13-я клиническая»).

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Голливуд вне эфира: как российское ТВ живет после ухода мейджоров
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 июля 2024 года
Подробнее
«Постучись в мою дверь в Москве» продлен на второй сезон
Подробнее
Фонд кино объявил результаты отбора на поддержку модернизации кинозалов в 2024 году
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Подробнее
В кинопарке «Москино» откроются кинотеатр и фудкорт
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Не одна дома» стала лучшей новинкой
Подробнее
«МТС Медиа» отчитался о финансовых результатах по итогам первого квартала 2024 года
Подробнее
Российское телевидение не будет показывать Олимпиаду в Париже
Подробнее
В Нижнем Новгороде открылся «Горький fest»
Подробнее
«Головоломка 2» стала самым кассовым фильмом Pixar в мировом прокате
Подробнее
«Ростелеком» предупредил о возможном ухудшении работы YouTube в России
Подробнее
Актрису Яну Троянову* внесли в список террористов и экстремистов
Подробнее
В Москва прошла премьера комедии «Не одна дома»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Не одна дома» почти догнала проект «Я – медведь»
Подробнее
Венецианский кинофестиваль объявил состав жюри
Подробнее
«Новый вектор 2024»: изучая кинопотенциал регионов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 июля
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы лидируют четвертую неделю подряд
Подробнее
Госдума может принять закон об условиях упоминания о наркотиках в литературе и кино уже 10 июля
Подробнее