Около 80 российских проектов представят на международном кинорынке DICM 2023 в Дубае

Мероприятие пройдет 22 и 23 ноября

22 и 23 ноября в Дубае пройдет международный кинорынок DICM 2023, признанный лучшим ежегодным событием медиа индустрии на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Российское присутствие станет самым масштабным за три года участия в мероприятии – РОСКИНО вновь организует на кинорынке объединенный стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide, где будет представлено почти 80 проектов от 16 отечественных компаний.

В число игровых фильмов и сериалов, которые покажут международным дистрибьюторам, вошли как проекты этого года (ТЕЛЕКИНЕЗ, «Библиотекарь», «Теория больших денег», «Шаляпин»), так и грядущие релизы 2024-го – новая экранизация МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ, приключенческий детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК, семейная лента МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН и многое другое.

Байерам также представят документальное кино, которое пользуется большим спросом у закупщиков, и анимацию.

Главная аудитория кинорынка – международные дистрибьюторы, представители ТВ-каналов и VOD платформ не только региона MENA, но и других стран Азии, Европы, Латинской Америки: всего в рынке примут участие более 200 покупателей контента из 30 стран.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА