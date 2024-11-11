Свыше 110 российских проектов представят на международном кинорынке DICM 2024 в Дубае

Присутствие России станет самым масштабным за все время участия в мероприятии

12 и 13 ноября в Дубае пройдет международный кинорынок DICM 2024, признанный лучшим ежегодным событием медиаиндустрии на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Российское присутствие станет самым масштабным за все время участия в мероприятии – РОСКИНО при поддержке Минкультуры России вновь организует на кинорынке стенд Russian Content Worldwide, где будет представлено свыше 110 проектов от 20 отечественных компаний.

В число игровых фильмов и сериалов, которые покажут международным дистрибьюторам, вошли как проекты этого года (ОГНИВО, ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ, ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, ПОСЛЕДНИЙ РОНИН, МАЙОР ГРОМ: ИГРА), так и грядущие релизы 2025-го – драма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК, комедия ВАСИЛИЙ, семейная драма ПАЛЬМА 2, сказка ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ и многое другое. Не обойдется и без хитов прошлого года, вроде ЧУВСТВ АННЫ Анны Меликян и КЕНТАВРА Кирилла Кемница.

Байерам также представят российские сериалы («Цвет граната», «Плевако», «Прометей», «Жить жизнь»), документальные проекты («Тайны Карениной», «Неизвестный Кремль») и анимацию (ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ, ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, ГРУЗОВИЧКИ).

В рынке традиционно принимают участие компании из России, ОАЭ, Египта, Алжира, Иордании, Ирана, Ливана, Южной Кореи, России, Турции, Китая, Индии, Малайзии, Японии, Испании, Франции, Германии, Колумбии и других стран. Ожидается, что на DICM 2024 свой контент представят более 40 компаний-экспонентов.

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА