top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Свыше 110 российских проектов представят на международном кинорынке DICM 2024 в Дубае

Свыше 110 российских проектов представят на международном кинорынке DICM 2024 в Дубае

Автор: БК

11 ноября 2024

Присутствие России станет самым масштабным за все время участия в мероприятии

12 и 13 ноября в Дубае пройдет международный кинорынок DICM 2024, признанный лучшим ежегодным событием медиаиндустрии на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Российское присутствие станет самым масштабным за все время участия в мероприятии – РОСКИНО при поддержке Минкультуры России вновь организует на кинорынке стенд Russian Content Worldwide, где будет представлено свыше 110 проектов от 20 отечественных компаний.

В число игровых фильмов и сериалов, которые покажут международным дистрибьюторам, вошли как проекты этого года (ОГНИВО, ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ, ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, ПОСЛЕДНИЙ РОНИН, МАЙОР ГРОМ: ИГРА), так и грядущие релизы 2025-го – драма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК, комедия ВАСИЛИЙ, семейная драма ПАЛЬМА 2, сказка ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ и многое другое. Не обойдется и без хитов прошлого года, вроде ЧУВСТВ АННЫ Анны Меликян и КЕНТАВРА Кирилла Кемница.

Байерам также представят российские сериалы («Цвет граната», «Плевако», «Прометей», «Жить жизнь»), документальные проекты («Тайны Карениной», «Неизвестный Кремль») и анимацию (ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ, ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, ГРУЗОВИЧКИ).

В рынке традиционно принимают участие компании из России, ОАЭ, Египта, Алжира, Иордании, Ирана, Ливана, Южной Кореи, России, Турции, Китая, Индии, Малайзии, Японии, Испании, Франции, Германии, Колумбии и других стран. Ожидается, что на DICM 2024 свой контент представят более 40 компаний-экспонентов.

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2024 года
Подробнее
Касса России: «Огниво» продолжает лидировать
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Любовь Советского Союза» отстает от «Праведника»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Любовь Советского Союза» уверенно возглавила прокат
Подробнее
Большой фестиваль мультфильмов объявил победителей
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 ноября
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 ноября 2024 года
Подробнее
Школа кино «Индустрия» открывает набор в Лабораторию креативного продюсирования
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом за три квартала 2024 года
Подробнее
Касса четверга: «Любовь Советского Союза» возглавила прокат
Подробнее
Премия «Ника» открыла прием заявок
Подробнее
В ОАЭ заинтересованы в сотрудничестве с российскими кинематографистами
Подробнее
«VK Видео» может стать второй обязательной для предустановки видеоплатформой
Подробнее
Lucasfilm готовит новую трилогию по вселенной «Звездных войн»
Подробнее
Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за десять месяцев 2024 года
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» начал аккредитацию для прессы и гостей
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 3.0» объявил конкурсную программу
Подробнее
Китайский бокс-офис снизится на 27% к концу 2024 года
Подробнее
Стали известны номинанты на премию Европейской киноакадемии
Подробнее
Драма «Вечная зима» примет участие в Каирском кинофестивале
Подробнее