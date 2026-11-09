В России может появиться платформа оцифрованных архивов для кинематографистов

Идея предполагает оплату подписки

Продюсер и режиссер Илья Михайлов-Соболевский сообщил на пресс-конференции в ТАСС, что в Санкт-Петербурге предложили создать единую платформу, где кинематографисты смогли бы получать легальный доступ к оцифрованным историческим документам и архивам.

«Сегодня есть огромное количество государственных организаций, которым принадлежат архивы, но получить их для кинопроизводства зачастую практически невозможно, потому что они либо не оцифрованы, либо лежат мертвым грузом. Идея – создать платформу, где можно было бы использовать эти документы на легальной основе», – заявил он.

По словам Михайлова-Соболевского, эта инициатива обсуждалась на круглом столе в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Идея предполагает оплату подписки, что позволит архивам зарабатывать, а авторам – легально использовать фотографии и документы, без необходимости искать их в интернете.

Фото: Magnific