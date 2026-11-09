top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • В России может появиться платформа оцифрованных архивов для кинематографистов

В России может появиться платформа оцифрованных архивов для кинематографистов

Автор: БК

9 ноября 2026

Идея предполагает оплату подписки

Продюсер и режиссер Илья Михайлов-Соболевский сообщил на пресс-конференции в ТАСС, что в Санкт-Петербурге предложили создать единую платформу, где кинематографисты смогли бы получать легальный доступ к оцифрованным историческим документам и архивам.

«Сегодня есть огромное количество государственных организаций, которым принадлежат архивы, но получить их для кинопроизводства зачастую практически невозможно, потому что они либо не оцифрованы, либо лежат мертвым грузом. Идея – создать платформу, где можно было бы использовать эти документы на легальной основе», – заявил он.

По словам Михайлова-Соболевского, эта инициатива обсуждалась на круглом столе в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Идея предполагает оплату подписки, что позволит архивам зарабатывать, а авторам – легально использовать фотографии и документы, без необходимости искать их в интернете. 

Фото: Magnific

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках ноября
Подробнее
Представлен финальный трейлер сериала «Тайный город»
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 ноября 2026 года
Подробнее
Официальная касса России: гнутся шведы
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 ноября
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 ноября
Подробнее
«Битва моторов» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Копродукция, налоговые льготы и общие кинорынки: страны СНГ ищут новую модель сотрудничества
Подробнее
DC Studios работает над новой адаптацией «Константина»
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Сиквел «Вышки» и новый «Человек-паук» стали самыми популярными фильмами у пиратов в октябре
Подробнее
Три российских фильма вошли в конкурс фестиваля в Испании
Подробнее
Сенат Италии одобрил реформу кинематографической отрасли
Подробнее
Госдума и Минюст определят содержание традиционных ценностей
Подробнее
Большой фестиваль мультфильмов объявил победителей
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Рождение империи» продолжает лидировать
Подробнее
Касса четверга: «Рождение империи» продолжает лидировать
Подробнее
ВЦИОМ назвал лучший фильм 2026 года по мнению россиян
Подробнее
Звезда франшизы «13-й район» Давид Белль станет гостем «Comic Con Игромир 2026»
Подробнее