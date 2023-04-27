Компания Disney представила свои проекты на CinemaCon-2023

Индиана Джонс, элементали и стражи Галактики

На крупнейшем индустриальном слете кинематографистов США компания Disney провела закрытую презентацию своих планов и наработок на ближайший год.

Первым на сцену вышел Алан Бергман, сопредседатель Disney Entertainment, представивший новый логотип студии, созданный к ее вековому юбилею. Он поблагодарил представителей кинотеатральной отрасли, прежде всего, за успех фильма АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ. Его коллега Тони Чемберс, глава дистрибуции Disney, отметил, что впервые за четыре года компания презентует продукцию всех семи своих лейблов, включая Lucas Films и Pixar.

Сначала посетители презентации смогли увидеть отрывок из фильма Джеймса Ганна СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 3, релиз которого состоится 3 мая. Эксперты полагают, что за стартовый уикенд кинокомикс соберет на внутреннем рынке не менее $130 млн. Зрителям также показали новые расширенные трейлеры РУСАЛОЧКИ; МАРВЕЛОВ и ДОМА С ПРИВИДЕНИЯМИ.

До премьеры фильма ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ на Каннском кинофестивале остались считанные недели, и презентация студии Disney включила в себя блок с трейлером этой картины. Зрителям также показали сцену погони Инди и его крестницы Хелены за нацистскими злодеями в исполнении Юргена Фоллера и Мадса Миккельсена. Заключительная часть авантюрной франшизы выйдет в широкий прокат 30 июня 2023 года.

Затем Disney презентовала 20-минутный фрагмент из нового проекта Pixar ЭЛЕМЕНТАРНО. Мультфильм рассказывает о взаимоотношениях и проблемах жителей Элемент-сити, представляющих четыре основные стихии. Судя по трейлеру, у элементалей Огня, Воды, Земли и Воздуха общего гораздо больше, чем они думают сами. Премьера ленты состоится на Каннском фестивале 27 мая, в прокат картина выйдет 16 июня 2023 года.

Также посетители презентации увидели трейлер футбольной комедии Тайки Вайтити СЛЕДУЮЩИЙ ГОЛ — ПОБЕДНЫЙ. Сюжет картины основан на реальных событиях. После поражения сборной Американского Самоа от Австралии со счетом 31:0 руководить командой назначают нового тренера, роль которого исполнил Майкл Фассбендер. Релиз назначен на 20 сентября.

Стало известно, что Крис Пайн озвучит короля Магнифико в новом мультфильме ЖЕЛАНИЕ, который выйдет в кинотеатрах 22 ноября 2023 года. Над созданием анимационной ленты работает один из авторов ХОЛОДНОГО СЕРДЦА Крис Бак. ЖЕЛАНИЕ станет для студии особым имиджевым проектом в юбилейный год, в нем должно «воплотиться наследие видения Уолта Диснея».

Наконец, на презентации представили тизер-трейлер нового, третьего по счету фильма Кеннета Браны об Эркюле Пуаро. Очередная экранизация Агаты Кристи — на сей раз романа «Вечеринка в Хеллоуин» — носит название ПРИЗРАКИ В ВЕНЕЦИИ. Щеголеватый французский сыщик должен раскрыть убийство, совершенное во время спиритического сеанса. В главных ролях, помимо самого Браны — Мишель Йео, Тина Фэй, Джуд Хилл, Кайл Аллен и Джейми Дорнан. Фильм выйдет на экраны 15 сентября.