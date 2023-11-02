Disney официально выкупит долю Hulu у Comcast

Представительная стоимость сделки оценивается в $8,61 млрд

Как и ожидалось, The Walt Disney Company выкупит долю стримингового сервиса Hulu у NBCUniversal от Comcast. По сообщению Deadline, оставшиеся 33% акций онлайн-кинотеатра обойдутся корпорации в ориентировочно $8,61 млрд.

Представители Disney заявили, что заявленная стоимость представляет собой процент от минимальной оценки Hulu, которая четыре года назад составила $27,5 млрд – именно тогда Comcast и Disney впервые заключили договоренность, позволяющую корпорации выкупить миноритарный пакет акций.

Тем не менее, справедливая стоимость акций будет оценена по состоянию на 30 сентября 2023 года. Утверждается, что если их цена превысит гарантированную минимальную стоимость, то Disney выплатит NBCU свой процент от разницы между справедливой стоимостью акций и гарантированной.

Пока неясно, когда будет завершен процесс оценки – ориентировочно это должно произойти где-то в 2024 году.