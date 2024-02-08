Disney инвестирует $1,5 млрд в игровую компанию Epic Games

По словам Боба Айгера, это большой рывок конгломерата в сторону игровой индустрии

The Walt Disney Company собирается приобрести долю в игровой компании Epic Games за $1,5 млрд.

Сообщается, что в рамках партнерства будет создана новая «трансформирующаяся вселенная игр и развлечений», которая объединит персонажей ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН, АВАТАРА, Marvel и Pixar с онлайн-игрой Fortnite и другими проектами Epic Games.

По словам главы Disney Боба Айгера, покупка доли в компании – это большой рывок конгломерата в сторону игровой индустрии, открывающий широкие возможности для роста.

Сам грядущий проект будет реализован при использовании движка Unreal Engine, разработчиком которого также является Epic Games.