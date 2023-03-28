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The Walt Disney Company приступила к массовым сокращениям

28 марта 2023

До конца весны будет уволено 7000 сотрудников

Компания Walt Disney приступила к сокращению 7000 сотрудников, анонсированному в феврале. Массовые увольнения станут частью процесса реорганизации корпорации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления генерального директора компании Роберта Айгера.

Согласно служебной записке, распространенной среди сотрудников, увольнения будут происходить в три этапа. Первый начнется уже на этой неделе, вскоре руководители начнут уведомлять сотрудников, попавших под сокращение. В апреле состоится второй, более масштабный этап увольнений. Третий завершится к началу лета, к этому времени компания намерена достичь запланированной цели по сокращению 7000 рабочих мест.

«Мы всерьез воспринимаем суровую реальность, в которой сокращения затронут многих наших коллег и друзей, — говорится в служебной записке. — В трудные моменты мы всегда должны делать все возможное, чтобы Disney могла продолжать поставлять развлечения зрителям по всему миру — сейчас и в будущем».

Осенью 2022 года в компании работало около 220 000 человек, из которых примерно 166 000 — в Соединенных Штатах. Таким образом, 7000 рабочих мест составит 3,2% от общего числа сотрудников Disney.

Ранее Айгер, возглавивший Walt Disney в ноябре прошлого года, объявил о новой политике по сокращению расходов. К 2024 году компания намерена сэкономить $5,5 млрд, из которых $2,5 млрд относятся к операционным расходам.

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