Под сокращение в Disney попал топ-менеджмент корпорации

Поста лишился глава Marvel Entertainment Айзек Перлмуттер

The Walt Disney Company уволила главу Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера. Об этом сообщает газета The New York Times. В среду 80-летнему Перлмуттеру сообщили по телефону, что возглавляемый им Marvel Entertainment, отдел, специализирующийся на потребительских товарах и работающий отдельно от Marvel Studios, будет расформирован и вольется в более крупные бизнес-подразделения Disney.

В феврале корпорация объявила о своем намерении сократить 7000 рабочих мест (3,2% от общего числа сотрудников) в рамках снижения расходов на $5,5 млрд к 2025 году. С понедельника компания приступила к реализации этого плана.

Журналисты NYT считают, что увольнение Перлмуттера связано в том числе с внутрикорпоративными интригами, причем главным раздражающим фактором в компании служил сам миллионер и финансист, обладающий неуживчивым и вспыльчивым характером. Перлмуттер продал Marvel компании Disney в 2009 году за $4 млрд. Он получил контроль над фирмой в конце 1990-х годов и значительно расширил ее бизнес по продаже сопутствующих товаров, лицензируя киностудиям такие объекты интеллектуальной собственности, как «Люди Икс» и «Человек-паук».

Участие Перлмуттера в деятельности Marvel с годами значительно уменьшилось. Он не был занят в создании фильмов вселенной с 2015 года, когда между ним и президентом Marvel Studios Кевином Файги разгорелась вражда по поводу расходов на съемках ДОКТОРА СТРЭНДЖА. Тем не менее, Перлмуттер курировал в том числе издание комиксов, которые приносили компании от $40 млн до $60 млн в год.

Помимо этого компанию покинула Алисия Шварц, старший вице-президент и директор по соблюдению нормативных требований. В ближайшее время свои посты оставят Марк Левенштейн, старший вице-президент по производству Hulu, Джейн Бибер, старший вице-президент по управлению производством и операциями приложения Freeform, и Элизабет Ньюман, вице-президент по развитию, которая курировала направление Creative Acquisitions для Disney Television Studios. Как сообщает Deadline, их обязанности будут распределены между прочими представителями топ-менеджмента.

Disney проведет ежегодное собрание акционеров на следующей неделе.