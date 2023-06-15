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Disney перенесла пакет релизов из-за забастовки сценаристов

Автор: Кирилл Шамсутдинов

15 июня 2023

Потенциальная стачка актеров также повлияла на политику студии

Корпорация Disney внесла серьезные изменения в свой календарь релизов, в основном из-за забастовки голливудских сценаристов, а также в качестве меры предосторожности в связи с возможной стачкой актерского профсоюза SAG-AFTRA. Об этом пишет издание Screen Daily.

Выход фильма АВАТАР 3 студии 20th Century Fox перенесен на один год: с 20 декабря 2024 года на 19 декабря 2025 года, а его продолжения — АВАТАР 4 и АВАТАР 5 — переехали с 18 декабря 2026 года на 1 декабря 2029 года и с 22 декабря 2028 года на 19 декабря 2031 года соответственно.

Новые даты релизов получили картины франшизы «Звездные войны»: один безымянный проект, выход которого планировался 19 декабря 2025 года, перенесен на 22 мая 2026 года, другой датирован 18 декабря 2026 года.

Переносы затронули весь список премьер Marvel Studios. Релиз кинокомикса БЛЭЙД с Махершалой Али и Мией Гот в главных ролях, который находился в стадии подготовки к съемкам, прежде чем был приостановлен из-за забастовки Гильдии сценаристов Америки, перенесли с 6 сентября 2024 года на 14 февраля 2025 года.

Производство фильма ГРОМОВЕРЖЦЫ с Харрисоном Фордом и Флоренс Пью в главных ролях также было приостановлено из-за забастовки, его релиз перенесен с 26 июля 2024 года на 20 декабря 2024 года.

Выход картины КАПИТАН АМЕРИКА: ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР отложен с 3 мая 2024 года на старый слот ГРОМОВЕРЖЦЕВ 26 июля 2024 года. ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА переехала с 14 февраля 2025 года на 2 мая 2025 года, а МСТИТЕЛИ: ДИНАСТИЯ КАНГА выйдут лишь 1 мая 2026 года. МСТИТЕЛИ: ТАЙНЫЕ ВОЙНЫ появятся на экранах 7 мая 2027 года.

Безымянный фильм о Дэдпуле переносится на пять месяцев с 8 ноября 2024 года на 3 мая 2024 года.

ЛЮБИТЕЛЬ от 20th Century Studios занял дату 8 ноября 2024 года, а пока неназванный фильм по вселенной «Чужих» от 20th Century Fox — 16 августа 2024 года.

Еще несколько безымянных релизов студии, которые нельзя идентифицировать, поменяли даты выхода на более поздние. 

Новую дату выхода получил фильм МОАНА по одноименной анимационной ленте. Картина выйдет на неделю раньше — 2 июля 2025 года вместо 27 июня.

Забастовка Гильдии американских сценаристов (WGA) стартовала 2 мая. Члены профсоюза требуют более справедливых условий работы и оплаты своего труда. Сроки окончания забастовки неизвестны. По мнению аналитиков, ежедневно экономика Калифорнии теряет около $30 млн от последствий протеста.

30 июня истекает контракт со студиями и у актерской гильдии SAG-AFTRA. В настоящее время их профсоюз ведет переговоры о новом соглашении с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), однако результаты пока предсказать не представляется возможным. Члены организации уже проголосовали за объявление забастовки в случае, если договоренности со студиями не будут достигнуты.

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