База подписчиков Disney+ увеличилась до 164 млн домохозяйств

Медиакопания отчиталась по итогам четвертого финансового квартала

Disney представил отчет по итогам четвертого финансового квартала 2022 года. Так, чистая прибыль компании в отчетный период составила $162 млн против $159 млн в аналогичный период 2021-го. Выручка Disney за квартал увеличилась на 9%, до $20,15 млрд, при прогнозируемых $21,27 млрд.

За весь финансовый год Disney увеличила выручку на 22%, до $82,72 млрд, чистая прибыль составила $3,19 млрд против $2,02 млрд в 2021-м.

Количество подписчиков видеосервиса Disney+ за квартал увеличилось на 12,1 млн, до 164,2 млн абонентов. За год рост базы составил 39%. При этом средняя выручка с пользователя (ARPU) за год сократилась на 5%, до $3,91 в месяц. С учетом других стриминговых сервисов компании (Hulu, ESPN+), общая база подписчиков площадок Disney составляет 235 млн домохозяйств.

Медиаподразделение компании уменьшило выручку в прошедшем финквартале на 3%, до $12,73 млрд. В частности, сегмент видеосервисов увеличил доходы на 8%, до $4,91 млрд, в телевизионном подразделении выручка уменьшилась год к году на 5%, до $6,3 млрд. При этом доходы от продажи контента и лицензий упали на 15%, до $1,74 млрд.

Капитализация Disney с начала 2022 года упала на 35,5%, до $183,1 млрд.