top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Студию Walt Disney обвинили в систематическом занижении заработной платы женщинам-сотрудницам

Студию Walt Disney обвинили в систематическом занижении заработной платы женщинам-сотрудницам

Автор: БК

4 июля 2023

Коллектив утверждает, что недополучил $150 млн

Сотрудницы студии Диснея подали против своего нанимателя судебный иск, в котором утверждается, что женщины, работающие в компании в штате за восемь лет заработали на $150 млн меньше, чем их коллеги-мужчины.

В Верховный суд округа Лос-Анджелес направлено заявление с просьбой удовлетворить коллективный гражданский иск четырехлетней давности, поданный со стороны около 12 500 нынешних или бывших штатных сотрудниц Disney, которые занимали в корпорации должности вплоть до вице-президента.

В заявлении приводится анализ данных о кадровых ресурсах Disney с апреля 2015 года по декабрь 2022 года, показавший, что сотрудницам Disney платили примерно на 2% меньше, чем их коллегам-мужчинам. Его провел Дэвид Ноймарк, профессор Калифорнийского университета в Ирвине и экономист по вопросам труда.

Заместитель генерального юрисконсульта и глава отдела трудового права Disney Шона Свенсон, комментируя начало слушаний в суде, назвала заявления истцов и заключение профессора ложью.

«Утверждения о предполагаемом разрыве в оплате труда женщин и мужчин попросту не соответствуют действительности, что мы продемонстрируем в ходе судебного разбирательства», — заявила Суонсон.

Первоначальный иск был подан Ларондой Расмуссен в 2019 году после того, как она узнала, что шестеро мужчин, занимающие должности, аналогичные ее, зарабатывают значительно больше, в том числе один недавно нанятый сотрудник с меньшим опытом работы, который, согласно жалобе, получил на $20 000 больше. 

К иску лично присоединились девять нынешних или бывших сотрудников Disney.

«Некоторые из названных истцов действительно любят бренд Disney, они просто хотят, чтобы им платили справедливо», — сказала Лори Андрус, главный адвокат истцов.
 

Фото: «Википедия»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Кинопоиск» выступит соинвестором нового фильма Гая Ричи
Подробнее
Культовыми героями для молодежи стали Человек-паук и Терминатор
Подробнее
Западные блогеры возмущены возвращением фильма «Титаник» на Netflix
Подробнее
Восемь релизов Disney принесли компании убыток в $890 млн
Подробнее
Ролик телеканала ТНТ4 победил на премии Golden Trailer Awards 2023
Подробнее
Предпродажи уикенда: динозавры опережают турбозавров и роботов
Подробнее
Затраты на производство ориджиналс онлайн-кинотеатров выросли на треть
Подробнее
Минкультуры намерено изменить принцип работы с «Пушкинскими картами»
Подробнее
Российским кинематографистам предложили членство в Американской киноакадемии
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 июня – 2 июля 2023 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 30 июня до 7 июля 
Подробнее
Санкт-Петербургский международный Контент Форум перенес даты
Подробнее
В Калининграде начался форум «Новый вектор»
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала семейная картина «Назад к динозаврам»
Подробнее
Официальная касса России: минувший уикенд стал самым слабым в 2023 году
Подробнее
Касса четверга: лучшей новинкой стала семейная картина «Назад к динозаврам»
Подробнее
В Светлогорске прошел второй день форума «Новый вектор»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 июня – 2 июля
Подробнее
Анимация Миядзаки будет доступна в подписке Окко
Подробнее
Завершилась работа форума «Новый вектор»
Подробнее