Студию Walt Disney обвинили в систематическом занижении заработной платы женщинам-сотрудницам

Коллектив утверждает, что недополучил $150 млн

Сотрудницы студии Диснея подали против своего нанимателя судебный иск, в котором утверждается, что женщины, работающие в компании в штате за восемь лет заработали на $150 млн меньше, чем их коллеги-мужчины.

В Верховный суд округа Лос-Анджелес направлено заявление с просьбой удовлетворить коллективный гражданский иск четырехлетней давности, поданный со стороны около 12 500 нынешних или бывших штатных сотрудниц Disney, которые занимали в корпорации должности вплоть до вице-президента.

В заявлении приводится анализ данных о кадровых ресурсах Disney с апреля 2015 года по декабрь 2022 года, показавший, что сотрудницам Disney платили примерно на 2% меньше, чем их коллегам-мужчинам. Его провел Дэвид Ноймарк, профессор Калифорнийского университета в Ирвине и экономист по вопросам труда.

Заместитель генерального юрисконсульта и глава отдела трудового права Disney Шона Свенсон, комментируя начало слушаний в суде, назвала заявления истцов и заключение профессора ложью.

«Утверждения о предполагаемом разрыве в оплате труда женщин и мужчин попросту не соответствуют действительности, что мы продемонстрируем в ходе судебного разбирательства», — заявила Суонсон.

Первоначальный иск был подан Ларондой Расмуссен в 2019 году после того, как она узнала, что шестеро мужчин, занимающие должности, аналогичные ее, зарабатывают значительно больше, в том числе один недавно нанятый сотрудник с меньшим опытом работы, который, согласно жалобе, получил на $20 000 больше.

К иску лично присоединились девять нынешних или бывших сотрудников Disney.

«Некоторые из названных истцов действительно любят бренд Disney, они просто хотят, чтобы им платили справедливо», — сказала Лори Андрус, главный адвокат истцов.



Фото: «Википедия»