«Газпром-Медиа» запускает студию нейропродакшена для ИИ-контента

Холдинг продемонстрирует свои наработки уже этой осенью

«Газпром-Медиа» попробует себя в новых технологиях – холдинг объявил о запуске студии нейропродакшена, которая займется производством контента с использованием технологий искусственного интеллекта.

Студия откроется на базе цифровой лаборатории медиакомпании D. lab. Сообщается, что сейчас в разработке находится контент для компаний «Газпром-Медиа» – анимация с применением ИИ-технологий, виртуальные ведущие, переработка архивного контента и рекламные спецпроекты.

«Нейросети сейчас позволяют делать не только мемасики – они подхватывают и оптимизируют профессиональный производственный процесс, – заявил руководитель D.lab Эдуард Маас. – Мы запустили нейростудию D. lab не для того, чтобы теперь все делали роботы. Они нам не снимут ни сериальный хит, ни топовое шоу, но помогут разгрузить создателей от рутины и снизить затраты на отдельные процессы минимум в три раза».

Работа студии D. lab базируется на технологиях ИИ, специализирующихся на генерации изображений и видео, генерации и обработке текста, компьютерном зрении, распознавании и генерации речи.

Ожидается, что свои наработки компания продемонстрирует уже осенью этого года в собственных каналах на платформах Rutube и Yappy.