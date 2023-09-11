top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Газпром-Медиа» запускает студию нейропродакшена для ИИ-контента

«Газпром-Медиа» запускает студию нейропродакшена для ИИ-контента

Автор: БК

11 сентября 2023

Холдинг продемонстрирует свои наработки уже этой осенью

«Газпром-Медиа» попробует себя в новых технологиях – холдинг объявил о запуске студии нейропродакшена, которая займется производством контента с использованием технологий искусственного интеллекта.

Студия откроется на базе цифровой лаборатории медиакомпании D. lab. Сообщается, что сейчас в разработке находится контент для компаний «Газпром-Медиа» – анимация с применением ИИ-технологий, виртуальные ведущие, переработка архивного контента и рекламные спецпроекты.

«Нейросети сейчас позволяют делать не только мемасики – они подхватывают и оптимизируют профессиональный производственный процесс, – заявил руководитель D.lab Эдуард Маас. – Мы запустили нейростудию D. lab не для того, чтобы теперь все делали роботы. Они нам не снимут ни сериальный хит, ни топовое шоу, но помогут разгрузить создателей от рутины и снизить затраты на отдельные процессы минимум в три раза».

Работа студии D. lab базируется на технологиях ИИ, специализирующихся на генерации изображений и видео, генерации и обработке текста, компьютерном зрении, распознавании и генерации речи.

Ожидается, что свои наработки компания продемонстрирует уже осенью этого года в собственных каналах на платформах Rutube и Yappy.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры объявило даты начала приема заявок на выделение субсидий кинематографистам
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Фонд кино поддержит 12 анимационных национальных проектов
Подробнее
Фонд кино поддержит 16 фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках сентября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках сентября
Подробнее
В Сочи открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Касса России: «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» лидирует четвертую неделю подряд
Подробнее
Предпродажи уикенда: мелодрама «Я делаю шаг» обгоняет комедию «Праздники»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября
Подробнее
Россия и Израиль подписали соглашение о совместном производстве кино
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7–10 сентября 2023 года
Подробнее
Вадим Соколовский покидает «Иви»
Подробнее
Стали известны лауреаты 80-го Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Okko планирует судиться за права на трансляцию матчей Евро-2024
Подробнее
«Новый сезон 2023», день первый: «Эт» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентября
Подробнее
Стриминговые сервисы встретятся на общей сессии фестиваля «Новый сезон»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 сентября
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Я делаю шаг»
Подробнее