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Релиз «Догмена» Люка Бессона в России отложен на неопределенный срок

Автор: Илья Кувшинов

6 октября 2023

Лента с Калебом Лэндри Джонсом должна была выйти в прокат 26 октября

ДОГМЕН Люка Бессона покинул график отечественного кинопроката на неопределенный срок. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию Arna Media, которой принадлежат права на показ ленты в России.

Лента с Калебом Лэндри Джонсом должна была выйти в прокат 26 октября. Стоит отметить, что в реестре прокатных удостоверений Министерства культуры России информация о выдаче ДОГМЕНУ удостоверения пока отсутствует.

В центре повествования драматического боевика – интроверт, который смог наладить общение лишь с собаками. По пятницам он выступает в дрэг-шоу, переодетый в Эдит Пиаф и Мэрилин Монро, а в остальное время – совершает дерзкие преступления с помощью десятков повинующихся ему псов.

Напомним, что ранее якутская комедия КАНДИДАТ не получила прокатное удостоверение из-за того, что Минкультуры усмотрело в ней пропаганду ЛГБТ. Утверждается, что ведомству не понравился один из персонажей картины – переодетый в женщину Зину мужчина.

Фото: кадр из фильма ДОГМЕН

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