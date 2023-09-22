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Якутская комедия «Кандидат» не получила прокатное удостоверение из-за пропаганды ЛГБТ

Автор: Илья Кувшинов

22 сентября 2023

Ведомству не понравился переодетый в женщину персонаж

Якутская комедия КАНДИДАТ не получила прокатное удостоверение из-за того, что Министерство культуры России усмотрело в ней пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает издание SakhaDay.

По информации источников, ведомству не понравился один из персонажей картины – переодетый в женщину Зину мужчина.

Режиссер КАНДИДАТА Дмитрий Шадрин не стал ни подтверждать, ни оспаривать информацию об отказе выдачи удостоверения. Официального комментария от Минкультуры РФ пока не поступало.

Стоит отметить, что комичный персонаж в исполнении актера Иннокентия Орестова впервые появился в другой якутской комедии – ЗИНА & ЛЕХА: ОПЕРАЦИЯ «ХВОСТ И ВЫМЯ», которая вышла в прокат в сентябре 2022 года и смогла заработать 14,8 млн рублей.

Для Якутии КАНДИДАТ – крайне ожидаемая премьера осени. Сообщается, что картина демонстрируется в кинотеатрах региона без прокатного удостоверения, наравне с БАРБИ и ОППЕНГЕЙМЕРОМ.

Также под вопросом теперь окажется получение разрешения на прокат для сиквела ЗИНЫ И ЛЕХИ – второй фильм о приключениях незадачливых парней с подзаголовком НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД запланирован к выходу на 1 января 2024 года.

Фото: постер фильма КАНДИДАТ

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