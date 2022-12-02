По итогам 11 месяцев 2022 года доля российского кино в прокате превысила 50%

Такой результат зафиксирован впервые за всю историю наблюдений

Доля российских фильмов в общих сборах отечественных кинотеатров за 2022 год составляет 50,16%. Этот результат БК зафиксировал по завершении уикенда 24-27 ноября. По итогам 11 месяцев календарного года доля российского кино достигла такого значения впервые за всю историю наблюдений.

Для сравнения: в 2019 году на аналогичных датах на иностранный контент приходилось 79,49% сборов. В 2020 году, в разгар пандемии, доля зарубежного контента составила 53,88%, российского — 46,12%. В 2021-м на иностранные фильмы к началу декабря приходилось 73,36% кассы. При этом в начале года — в январе и феврале — доля российского кино не раз превышала 50%, в первую очередь благодаря «новогодней битве», в которой на прояжении многих лет побеждали именно отечественные проекты .

Ранее в ходе форума «Российский кинобизнес» гендиректор компании Comscore в России Роман Исаев намекнул кинотеатрам, что тем «стоит взять на себя обязательство, исполнить моральный долг, сделать патриотический шаг в сторону отечественных продюсеров», чтобы в ближайший Новый год широкие экраны были заполнены российским контентом. При этом голливудские релизы, которые многие российские кинотеатры продолжают показывать без разрешения правообладателей, можно начать прокатывать после новогодних праздников. «Тогда у нас получается достаточно комфортная картина на Новый год, и тогда нам будет с чем работать дальше: пакеты, заявленные нашими прокатчиками на первую половину следующего года, достаточно внушительные», — подчеркнул Исаев.