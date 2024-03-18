«Исчезнувший велосипедист» пропал из конкурсной программы фестиваля дебютов «Дух огня»

Его место займет научно-фантастическая лента «Контакты»

В конкурсе российских дебютов кинофестиваля «Дух огня» произошли изменения – детективная комедия ИСЧЕЗНУВШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ Юрия Муравицкого исчезла из программы смотра.

Сообщается, что авторы картины не успели закончить ее к фестивалю. Место фильма с Антоном Лапенко и Тимофеем Трибунцевым в конкурсе займет научно-фантастическая лента КОНТАКТЫ Дмитрия Моисеева, ранее участвовавшая в фестивале «Маяк».

ИСЧЕЗНУВШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ – это экранизация задачи из учебника по математике за 5-й класс, выполненная в стилистике работ Уэса Андерсона. По условиям задачи, каждый день из пункта «А» в пункт «Б» выходит Пешеход, по пути он встречает Велосипедиста. Потом возвращается домой, где его ждет верная жена, а на следующий день все повторяется. Но однажды Пешехода останавливает Следователь и сообщает, что Велосипедист исчез – теперь им вместе предстоит проследовать в пункт «Б», чтобы опросить свидетелей и разобраться в этой запутанной истории.



В 2021 году режиссер Никита Михалков назвал имя Антона Лапенко в числе актеров, оппозиционно настроенных по отношению к российской власти.

XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта.

Фото: кадр со съемок фильма ИСЧЕЗНУВШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ