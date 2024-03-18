top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Исчезнувший велосипедист» пропал из конкурсной программы фестиваля дебютов «Дух огня»

«Исчезнувший велосипедист» пропал из конкурсной программы фестиваля дебютов «Дух огня»

Автор: БК

18 марта 2024

Его место займет научно-фантастическая лента «Контакты»

В конкурсе российских дебютов кинофестиваля «Дух огня» произошли изменения – детективная комедия ИСЧЕЗНУВШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ Юрия Муравицкого исчезла из программы смотра.

Сообщается, что авторы картины не успели закончить ее к фестивалю. Место фильма с Антоном Лапенко и Тимофеем Трибунцевым в конкурсе займет научно-фантастическая лента КОНТАКТЫ Дмитрия Моисеева, ранее участвовавшая в фестивале «Маяк».

ИСЧЕЗНУВШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ – это экранизация задачи из учебника по математике за 5-й класс, выполненная в стилистике работ Уэса Андерсона. По условиям задачи, каждый день из пункта «А» в пункт «Б» выходит Пешеход, по пути он встречает Велосипедиста. Потом возвращается домой, где его ждет верная жена, а на следующий день все повторяется. Но однажды Пешехода останавливает Следователь и сообщает, что Велосипедист исчез – теперь им вместе предстоит проследовать в пункт «Б», чтобы опросить свидетелей и разобраться в этой запутанной истории.

В 2021 году режиссер Никита Михалков назвал имя Антона Лапенко в числе актеров, оппозиционно настроенных по отношению к российской власти.

XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта.

Фото: кадр со съемок фильма ИСЧЕЗНУВШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ 

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 марта 2024 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Позывной «Пассажир» уступил «Командиру»
Подробнее
Касса России: «Онегин» возглавил прокат
Подробнее
Минюст РФ признал актера Семена Трескунова* и режиссера Романа Либерова* иноагентами
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Позывной «Пассажир» стартовал со второй строчки
Подробнее
Касса четверга: «Онегин» продолжает лидировать
Подробнее
Минкультуры призвало увеличить число компаний – лидеров отечественного кинопроизводства
Подробнее
Сборы «Вызова» в Китае за первый месяц проката могут достигнуть $7 млн
Подробнее
Официальная касса России: «Онегин» показал лучший старт среди проектов братьев Андреасян
Подробнее
Суд отклонил иск к Виктору Хориняку на 8 млн рублей
Подробнее
Disney мог отменить новые «Звездные войны» с Дейзи Ридли
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 марта
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 14–17 марта 2024 года
Подробнее
Госдума нашла решение для ограничения выплат вознаграждений по авторским правам иноагентам
Подробнее
Как здорово, что все мы здесь сегодня
Подробнее
Российская драма «Просточеловек» получила награду на фестивале в США
Подробнее
Кристофер Нолан уже приступил к работе над новым фильмом
Подробнее
ФНС приостановила банковские операции компании «Телеспорт Груп»
Подробнее