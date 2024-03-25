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Фестиваль «Дух огня» начал работу с минуты молчания

Автор: БК

25 марта 2024

Торжественная церемония открытия была отменена из-за трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл»

23 марта в Ханты-Мансийске открылся XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». Смотр начал свою работу с минуты молчания в связи с трагедией в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Участники и жюри фестиваля, в том числе венгерский режиссер Бенедек Флигауф, индийский режиссер и сценарист П. С. Винотрадж, иранский режиссер и сценарист Нушин Мераджи, режиссер Ангелина Никонова, актеры Максим Стоянов, Екатерина Климова, Ирина Безрукова, программный директор фестиваля актуального российского кино «Маяк» Стас Тыркин и многие другие, почтили память погибших в теракте. Президент «Духа огня» Эмир Кустурица также высказал слова поддержки всем россиянам.

Фильмом открытия смотра, получившего в этом году тему «Особый язык национальной кинематографии», стало драмеди Ильи Маланина НЕНОРМАЛЬНЫЙ. Роли в картине, вдохновленной реальной историей, исполнили Александр Яценко, Наталья Кудряшова, Елисей Свеженцев, Илларион Маров, Сюй Шиюэ и Надежда Маркина.

Ранее в субботу губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, а также жители региона и участники смотра приняли участие в акции солидарности в поддержку жертв террора возле памятника «Югра многоликая» в Ханты-Мансийске.

В связи с терактом торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля, а также культурная программа форума были отменены – конкурсные показы проходят только для членов жюри и аккредитованных кинокритиков. Лауреаты «Духа огня» станут известны 26 марта.

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