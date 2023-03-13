Онлайн-кинотеатры могут обязать предупреждать подписчиков о списании средств

Такой законопроект внесен в Госдуму

В Государственную Думу намерены внести законопроект, согласно которому интернет-сервисы, включая онлайн-кинотеатры, будут обязаны извещать пользователей о планируемом списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем. Согласно изначальному проекту, уведомления должны были быть составлены таким образом, чтобы пользователь мог в одно нажатие отписаться от услуги. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Нынешняя версия законопроекта подразумевает, что в уведомлении вместо кнопки отказа от подписки будет ссылка на пользовательское соглашение и другая юридическая информация. Участники рынка высказывали опасения, что изначально предлагаемый законодателями механизм приведет к оттоку подписчиков.

Один из собеседников издания заявил, что ежемесячное напоминание о необходимости продлить подписку увеличит число отказов пользователей на 15–20%. Другой источник отмечает, что проект встретил «серьезное противодействие бизнеса». Операторы сервисов, по его словам, опасались, что кнопка отказа лишит компании «спящих подписчиков» — клиентов, которые оформили пробную подписку на месяц, и забыли от нее отказаться.

Проект, обязующий онлайн-кинотеатры предупреждать подписчиков о планируемых списаниях средств, в том числе оплаты ежемесячной подписки, уже год разрабатывается депутатом Госдумы Антоном Немкиным. Инициатива законодателя призвана защитить подписчиков от «неконтролируемых списаний». Извещение должно направляться пользователям интернет-сервисов за сутки до оплаты ежемесячной подписки.