Релиз фильма «Дюна: часть вторая» могут сдвинуть на 2024 год

Новый АКВАМЕН и мюзикл ЦВЕТ ЛИЛОВЫЙ также могут быть перенесены

На фоне забастовок сценарной гильдии WGA и актерского профсоюза SAG-AFTRA Warner Bros. рассматривает возможность переноса выхода фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ с 3 ноября 2023 года на 2024 год, сообщает Variety. Фильм является совместным производством с Legendary Entertainment, и стороны должны договориться о новой дате выхода. Помимо второй части фантастической эпопеи с Тимоти Шаламе и Зендейей переносы могут затронуть кинокомикс АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ КОРОЛЕВСТВО и мюзикл ЦВЕТ ЛИЛОВЫЙ.

Представители Warner Bros. и Legendary Entertainment отказались комментировать этот вопрос. Еще один источник издания поделился, что грядущие релизы следует ожидать в намеченные сроки как и прежде, и никаких официальных переговоров не проводилось.

Премьеры фильмов АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ КОРОЛЕВСТВО и ЦВЕТ ЛИЛОВЫЙ запланированы на 20 и 25 декабря соответственно.

Фото: промо фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ