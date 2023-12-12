Сиквел «Дюны» станет самым длинным фильмом Дени Вильнева
Автор: Илья Кувшинов
12 декабря 2023
Лента выйдет в прокат 1 марта
Стал известен хронометраж фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. По информации японской организации по классификации фильмов Eirin, продолжительность сиквела составит 2 часа 46 минут.
Вторая часть экранизации романа Фрэнка Герберта станет самой длинной работой режиссера Дени Вильнева – до этого ей оставался БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049, который шел 2 часа 44 минуты.
ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ выйдет в американский прокат 1 марта.
Фото: кадр из фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
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