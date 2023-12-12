Сиквел «Дюны» станет самым длинным фильмом Дени Вильнева

Лента выйдет в прокат 1 марта

Стал известен хронометраж фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. По информации японской организации по классификации фильмов Eirin, продолжительность сиквела составит 2 часа 46 минут.

Вторая часть экранизации романа Фрэнка Герберта станет самой длинной работой режиссера Дени Вильнева – до этого ей оставался БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049, который шел 2 часа 44 минуты.

ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ выйдет в американский прокат 1 марта.

Фото: кадр из фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ