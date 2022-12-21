Стали известны победители Первой премии им. Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино

Лучшим документальным фильмом года назван «Живой» Константина Селина

20 декабря в Москве были объявлены победители Первой национальной премии имени Дзиги Вертова. В категории «Лучший документальный фильм года» победителем стала картина режиссера Константина Селина ЖИВОЙ. Лучшим дебютом признан фильм НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ Анастасии Субботиной.

Индустриальные партнеры премии — портал «ПрофиСинема» и проект Страна.Doc — вручили два спецприза фильмам МОНЕТА СТРАНЫ МАЛАВИ Алексея Федорченко и ЖИВОЙ Константина Селина соответственно. Спецпартнер премии и куратор приза зрительских симпатий — платформа VK Видео — предоставил приз для победителя зрительского голосования за лучший документальный фильм последних лет среди легально доступных на платформе. Награду получила картина КЛАСС режиссера Светланы Астрецовой.

Председателем жюри стал член правления Гильдии неигрового кино и телевидения, президент Клуба неигрового кино Григорий Либергал.

Организатором фестиваля выступила Ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения» при поддержке Минкультуры РФ.