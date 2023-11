Европейская киноакадемия объявила номинантов на свою премию

Церемония вручения призов состоится в Берлине 9 декабря

Премия Европейской киноакадемии (EFA), которую многие именуют европейским аналогом «Оскара», объявила список номинантов этого года.

Лидером по количеству номинаций стала ЗОНА ИНТЕРЕСОВ Джонатана Глейзера – драма была удостоена упоминания в пяти категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

В категории «Лучшая актриса» Сандра Хюллер будет соревноваться сама с собой – немецкая звезда, ранее удостоившаяся награды EFA за фильм ТОНИ ЭРДМАНН, номинирована в этом году за ЗОНУ ИНТЕРЕСОВ и драму АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ.

Полный список номинантов

Лучший фильм:

• АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ, реж. Жюстин Трие

• ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ, реж. Аки Каурисмяки

• ЗЕЛЕНАЯ ГРАНИЦА, реж. Агнешка Холланд

• Я — КАПИТАН, реж. Маттео Гарроне

• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ, реж. Джонатан Глейзер

Лучший режиссер:

• Жюстин Трие (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Аки Каурисмяки (ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ)

• Агнешка Холланд (ЗЕЛЕНАЯ ГРАНИЦА)

• Маттео Гарроне (Я — КАПИТАН)

• Джонатан Глейзер (ЗОНА ИНТЕРЕСОВ)

Лучшая актриса:

• Сандра Хюллер (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Эка Чавлеишвили (BLACKBIRD BLACKBIRD BLACKBERRY)

• Альма Пёвсти (ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ)

• Миа Маккенна-Брюс (КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ)

• Леони Бенеш (УЧИТЕЛЬСКАЯ)

• Сандра Хюллер (ЗОНА ИНТЕРЕСОВ)

Лучший актер:

• Томас Шуберт (КРАСНОЕ НЕБО)

• Юсси Ватанен (ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ)

• Джош О’Коннор (ХИМЕРА)

• Мадс Миккельсен (МЕЧ КОРОЛЯ)

• Кристиан Фридель (ЗОНА ИНТЕРЕСОВ)

Лучший сценарий:

• Жюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Аки Каурисмяки (ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ)

• Мацей Писюк, Габриэла Лазаркевич-Сечко и Агнешка Холланд (ЗЕЛЕНАЯ ГРАНИЦА)

• Илькер Чатак, Йоханнес Дункер (УЧИТЕЛЬСКАЯ)

• Джонатан Глейзер (ЗОНА ИНТЕРЕСОВ)

Главное открытие — приз ФИПРЕССИ:

• 20 ТЫСЯЧ ПОРОД ПЧЕЛ (реж. Эстибалис Урресола Солагурен)

• КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ (реж. Молли Мэннинг Уокер)

• У ПОЛИСАДА, реж. Филипп Сотниченко

• БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО, реж. Юрай Леротич

• ВЕНСАН ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ, реж. Стефан Кастанг

Лучший анимационный фильм:

• БОРЗАЯ ДЕВУШКИ, реж. Энцо Д’Ало

• ЦЫПЛЕНОК ДЛЯ ЛИНДЫ!, реж. Себастьен Лоденбах, Мария Кьяра Малта

• МЕЧТЫ РОБОТА, реж. Пабло Берхер

• ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС, реж. Тоби Генкель, Флориан Вестерманн

• БЕЛОЕ ПЛАСТИКОВОЕ НЕБО, реж. Тибор Баноцки, Шаролта Сабо

Лучший документальный фильм:

• АПОЛОНИЯ, АПОЛОНИЯ, реж . Леа Глоб

• ДОЧЕРИ ОЛЬФЫ, реж. Каутер Бен Ханья

• РОДИНА, реж. Ханна Бадзяка, Александр Михалкович

• НА АДАМАНТЕ, реж. Николя Филибер

• СЕСТРИНСТВО БАНИ ПО-ЧЕРНОМУ, реж. Анна Хинтс

Лучший короткометражный фильм:

• 27, реж. Флора Анна Буда

• Aqueronte, реж. Мануэль Муньос Ривас

• Daydreaming So Vividly About Our Spanish Holidays, реж. Кристиан Авилес

• Flores Del Otro Patio, реж. Хорхе Кадена

• Hardly Working, реж. Сюзанна Флок, Робин Кленгель, Леонхард Мюльнер, Михаэль Штумпф

Фото: кадр из фильма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ