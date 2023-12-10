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Европейская киноакадемия объявила лауреатов своей премии

Автор: Илья Кувшинов

10 декабря 2023

Награда за лучший фильм досталась драме «Анатомия падения»

9 декабря в Берлине прошла церемония вручения премии Европейской киноакадемии (EFA), которую многие именуют европейским аналогом «Оскара».

Главная награда за лучший фильм досталась драме АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ Жюстин Трие. Помимо этого, лента также забрала еще четыре приза – в том числе, за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.

Полный список победителей
• Лучший фильм – АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ, реж. Жюстин Трие
• Лучший режиссер – Жюстин Трие (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)
• Лучшая актриса – Сандра Хюллер (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)
• Лучший актер Мадс Миккельсен (МЕЧ КОРОЛЯ)
• Лучший сценарийЖюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)
• Лучший оператор – Расмус Видебек (МЕЧ КОРОЛЯ)
• Лучший монтаж – Лорен Сенешаль (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)
• Лучшая работа художника-постановщика – Эмита Фригато (ХИМЕРА)
• Лучшая работа художника по костюмам – Кики Иландер (МЕЧ КОРОЛЯ)
• Лучший грим и прически – Ана Лопес-Пучсервер, Белен Лопес-Пучсервер, Давид Марти, Монсе Рибе (ОБЩЕСТВО СНЕГА)
• Лучшая музыка – Маркус Биндер (КЛУБ ЗЕРО)
• Лучший звук – Джонни Берн, Тарн Уиллерс (ЗОНА ИНТЕРЕСОВ)
• Лучшие визуальные эффекты – Феликс Бержес, Лаура Педро (ОБЩЕСТВО СНЕГА)
• Главное открытие  приз ФИПРЕССИ – КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ (реж. Молли Мэннинг Уокер)
• Лучший анимационный фильм МЕЧТЫ РОБОТА, реж. Пабло Берхер
• Лучший документальный фильмСЕСТРИНСТВО БАНИ ПО-ЧЕРНОМУ, реж. Анна Хинтс
• Лучший короткометражный фильм – Hardly Working, реж. Сюзанна Флок, Робин Кленгель, Леонхард Мюльнер, Михаэль Штумпф
• Почетный приз за заслуги перед кинематографом – Ванесса Редгрейв
• Почетный приз за вклад в мировое кино – Изабель Койшет
• Приз фонда Eurimages за копродукцию – Ульяна Ким
• Почетный приз президента и совета Европейской киноакадемии – Бела Тарр
• Приз Prix Film4Climate за достижения в области устойчивого развития – Гюлер Сабанджи

Фото: кадр из фильма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ

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