Стали известны номинанты на премию Европейской киноакадемии

Торжественная церемония награждения состоится 7 декабря

Премия Европейской киноакадемии (EFA), которую многие именуют европейским аналогом «Оскара», объявила список номинантов этого года.

Лидером по количеству номинаций (4) стали ЭМИЛИЯ ПЕРЕС Жака Одиара и КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ Педро Альмодовара.

Организаторы отметили, что, согласно новым правилам, картины из категорий «Лучший европейский документальный фильм» и «Лучший европейский анимационный художественный фильм» теперь могут также быть представлены в главной секции.

Торжественная церемония награждения состоится 7 декабря в швейцарском городе Люцерне.

Список некоторых номинантов

Лучший фильм

• ВЕРМИЛЬО, реж. Маура Дельперо

• КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ, реж. Педро Альмодовар

• СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА, реж. Мохаммад Расулоф

• СУБСТАНЦИЯ, реж. Корали Фаржа

• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, реж. Жак Одиар

• В ЗАБВЕНИИ, реж. Алина Максименко (документальный)

• ДАГОМЕЯ, реж. Мати Диоп (документальный)

• НЕТ ДРУГОЙ ЗЕМЛИ, реж. Юваль Абрахам, Рахель Сзор, Базель Адра и Хамдан Баллал (документальный)

• ПРОЩАЙ, ТИБЕРИАДА, реж. Лина Суалем (документальный)

• САУНДТРЕК К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕРЕВОРОТУ, реж. Йохан Гримонпре (документальный)

• ДИКАРИ, реж. Клод Барра (анимационный)

• МЕЧТА СУЛТАНШИ, реж. Исабель Эргера (анимационный)

• НА ВСЮ КАТУШКУ, реж. Кристина Дуфкова (анимационный)

• ОНИ ЗАСТРЕЛИЛИ ПИАНИСТА, реж. Фернандо Труэба, Хавьер Марискаль (анимационный)

• ТЕЧЕНИЕ, реж. Гинтс Зильбалодис (анимационный)

Лучший режиссер

• Андреа Арнольд (ПТИЦА)

• Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Педро Альмодовар (КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ)

• Мохаммад Расулоф (СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА)

• Маура Дельперо (ВЕРМИЛЬО)

Лучшая актриса

• Ренате Реинсве (АРМАНД)

• Карла София Гаскон (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Виктория Кармен Сонн (ДЕВУШКА С ИГЛОЙ)

• Трине Дюрхольм (ДЕВУШКА С ИГЛОЙ)

• Тильда Суинтон (КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ)

Лучший актер

• Франц Роговски (ПТИЦА)

• Рэйф Файнс (КОНКЛАВ)

• Ларс Айдингер (ЖИЗНЬ)

• Дэниел Крейг (КВИР)

• Абу Сангаре (ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА)

Лучший сценарий

• Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Лайн Лангебек Кнудсен, Магнус фон Хорн (ДЕВУШКА С ИГЛОЙ)

• Педро Альмодовар (КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ)

• Мохаммад Расулоф (СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА)

• Корали Фаржа (СУБСТАНЦИЯ)

Главное открытие – приз ФИПРЕССИ

• АРМАНД, реж. Хальвдан Ульман Тёндель

• КЛАД, реж. Луна Кармун

• KNEECAP, реж. Рич Пеппиатт

• САНТОШ, реж. Сандхия Сури

• НОВЫЙ ГОД, КОТОРЫЙ ТАК И НЕ НАСТУПИЛ, реж. Богдан Муресану

• ТОКСИЧНЫЙ, реж. Сауле Блювайте

Фото: кадр из фильма ЭМИЛИЯ ПЕРЕС