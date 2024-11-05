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Стали известны номинанты на премию Европейской киноакадемии

Автор: Илья Кувшинов

5 ноября 2024

Торжественная церемония награждения состоится 7 декабря

Премия Европейской киноакадемии (EFA), которую многие именуют европейским аналогом «Оскара», объявила список номинантов этого года.

Лидером по количеству номинаций (4) стали ЭМИЛИЯ ПЕРЕС Жака Одиара и КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ Педро Альмодовара.

Организаторы отметили, что, согласно новым правилам, картины из категорий «Лучший европейский документальный фильм» и «Лучший европейский анимационный художественный фильм» теперь могут также быть представлены в главной секции.

Торжественная церемония награждения состоится 7 декабря в швейцарском городе Люцерне.

Список некоторых номинантов

Лучший фильм
• ВЕРМИЛЬО, реж. Маура Дельперо
• КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ, реж. Педро Альмодовар
• СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА, реж. Мохаммад Расулоф
• СУБСТАНЦИЯ, реж. Корали Фаржа
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, реж. Жак Одиар
• В ЗАБВЕНИИ, реж. Алина Максименко (документальный)
• ДАГОМЕЯ, реж. Мати Диоп (документальный)
• НЕТ ДРУГОЙ ЗЕМЛИ, реж. Юваль Абрахам, Рахель Сзор, Базель Адра и Хамдан Баллал (документальный)
 ПРОЩАЙ, ТИБЕРИАДА, реж. Лина Суалем (документальный)
• САУНДТРЕК К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕРЕВОРОТУ, реж. Йохан Гримонпре (документальный)
• ДИКАРИ, реж. Клод Барра (анимационный)
• МЕЧТА СУЛТАНШИ, реж. Исабель Эргера (анимационный)
• НА ВСЮ КАТУШКУ, реж. Кристина Дуфкова (анимационный)
• ОНИ ЗАСТРЕЛИЛИ ПИАНИСТА, реж. Фернандо Труэба, Хавьер Марискаль (анимационный)
• ТЕЧЕНИЕ, реж. Гинтс Зильбалодис (анимационный)

Лучший режиссер
• Андреа Арнольд (ПТИЦА)
• Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Педро Альмодовар (КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ)
• Мохаммад Расулоф (СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА)
• Маура Дельперо (ВЕРМИЛЬО)

Лучшая актриса
• Ренате Реинсве (АРМАНД)
• Карла София Гаскон (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Виктория Кармен Сонн (ДЕВУШКА С ИГЛОЙ)
• Трине Дюрхольм (ДЕВУШКА С ИГЛОЙ)
• Тильда Суинтон (КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ)

Лучший актер
• Франц Роговски (ПТИЦА)
• Рэйф Файнс (КОНКЛАВ)
• Ларс Айдингер (ЖИЗНЬ)
• Дэниел Крейг (КВИР)
• Абу Сангаре (ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА)

Лучший сценарий
• Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Лайн Лангебек Кнудсен, Магнус фон Хорн (ДЕВУШКА С ИГЛОЙ)
• Педро Альмодовар (КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ)
• Мохаммад Расулоф (СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА)
• Корали Фаржа (СУБСТАНЦИЯ)

Главное открытие  приз ФИПРЕССИ
• АРМАНД, реж. Хальвдан Ульман Тёндель
• КЛАД, реж. Луна Кармун
• KNEECAP, реж. Рич Пеппиатт 
• САНТОШ, реж. Сандхия Сури
• НОВЫЙ ГОД, КОТОРЫЙ ТАК И НЕ НАСТУПИЛ, реж. Богдан Муресану
ТОКСИЧНЫЙ, реж. Сауле Блювайте

Фото: кадр из фильма ЭМИЛИЯ ПЕРЕС 

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