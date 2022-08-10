Комедия «Экспресс» стала лучшим фильмом фестиваля «Окно в Европу»
Также фильм получил приз за операторскую работу и за лучший актерский ансамбль
30-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» подвел итоги.
Конкурс игрового кино
Лучший фильм – ЭКСПРЕСС, режиссер Руслан Братов
Специальный приз жюри за лучший актерский ансамбль – ЭКСПРЕСС, режиссер Руслан Братов
Специальный приз жюри за лучшую женскую роль – актриса Дарья Екамасова, фильм НАКАНУНЕ
Специальный приз жюри за лучшую операторскую работу – оператор Александр Худоконь, фильм ЭКСПРЕСС
Особое упоминание жюри за лучшее музыкальное решение – композитор фильма ВЕЛГА Антон Силаев
Особое упоминание жюри за дуэт антагонистов – ИМПЕРАТОР, режиссер Альфия Хабибуллина
Программа «Выборгский счет»
1 место – ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ, режиссер Иван Соснин
2 место – ПЛОТНИК, режиссер Авдотья Смирнова
3 место – КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я, режиссер Виктория Фанасютина
Конкурс анимационного кино
Главный приз – фильм «Мой друг тигр», режиссер Татьяна Киселева
Специальный приз жюри за емкость и глубину содержания – «Мой солдатик», режиссер Екатерина Черная
Особое упоминание жюри за поэтическую атмосферу детства – «Белый-белый день», режиссер Василий Чирков
Особое упоминание жюри за метафоричность в анимации – «Апельсин», режиссер Мария Якушина
Особое упоминание жюри за проникновенное соединение музыки с анимацией – «Искра», режиссер Валентина Набиулина
Конкурс неигрового кино
Лучший фильм – ОГОНЬ, режиссер Анна Яновская
Особое упоминание жюри за драматургическую точность детали – КАМНИ, режиссер Арман Айвазян
Особое упоминание жюри за лучшего героя – НОЕВ КОВЧЕГ, режиссер Григорий Курдяев
Специальный приз жюри за художественное отражение связи поколений – ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, режиссер Сергей Винокуров
Победитель голосования кинокритиков «5 звезд» – ИМПЕРАТОР, режиссер Альфия Хабибуллина
Приз медиаконгресса «Содружество журналистов» за сценарий – ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ, режиссер Иван Соснин
Приз имени Саввы Кулиша – ВЫБОРГ, СВОЙ БЕРЕГ, режиссер Ашот Джазоян
Приз президента фестиваля – ВОЛНЫ, режиссер Михаил Брашинский
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