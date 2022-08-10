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Комедия «Экспресс» стала лучшим фильмом фестиваля «Окно в Европу»

Автор: Рая Башинская

10 августа 2022

Также фильм получил приз за операторскую работу и за лучший актерский ансамбль

30-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» подвел итоги.

Конкурс игрового кино

Лучший фильм – ЭКСПРЕСС, режиссер Руслан Братов

Специальный приз жюри за лучший актерский ансамбль – ЭКСПРЕСС, режиссер Руслан Братов

Специальный приз жюри за лучшую женскую роль – актриса Дарья Екамасова, фильм НАКАНУНЕ

Специальный приз жюри за лучшую операторскую работу – оператор Александр Худоконь, фильм ЭКСПРЕСС

Особое упоминание жюри за лучшее музыкальное решение – композитор фильма ВЕЛГА Антон Силаев

Особое упоминание жюри за дуэт антагонистов – ИМПЕРАТОР, режиссер Альфия Хабибуллина

Программа «Выборгский счет»

1 место – ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ, режиссер Иван Соснин

2 место – ПЛОТНИК, режиссер Авдотья Смирнова

3 место – КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я, режиссер Виктория Фанасютина

 

Конкурс анимационного кино

Главный приз – фильм «Мой друг тигр», режиссер Татьяна Киселева

Специальный приз жюри за емкость и глубину содержания – «Мой солдатик», режиссер Екатерина Черная

Особое упоминание жюри за поэтическую атмосферу детства – «Белый-белый день», режиссер Василий Чирков

Особое упоминание жюри за метафоричность в анимации – «Апельсин», режиссер Мария Якушина

Особое упоминание жюри за проникновенное соединение музыки с анимацией – «Искра», режиссер Валентина Набиулина

 

Конкурс неигрового кино

Лучший фильм – ОГОНЬ, режиссер Анна Яновская

Особое упоминание жюри за драматургическую точность детали – КАМНИ, режиссер Арман Айвазян

Особое упоминание жюри за лучшего героя – НОЕВ КОВЧЕГ, режиссер Григорий Курдяев

Специальный приз жюри за художественное отражение связи поколений – ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, режиссер Сергей Винокуров

 

Победитель голосования кинокритиков «5 звезд» – ИМПЕРАТОР, режиссер Альфия Хабибуллина

Приз медиаконгресса «Содружество журналистов» за сценарий – ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ, режиссер Иван Соснин

Приз имени Саввы Кулиша – ВЫБОРГ, СВОЙ БЕРЕГ, режиссер Ашот Джазоян

Приз президента фестиваля – ВОЛНЫ, режиссер Михаил Брашинский

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