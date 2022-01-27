Евгения Ленская заняла позицию директора по маркетингу и связям с общественностью в ГПМ КИТ

Назначение вступило в силу в декабре 2021 года

Евгения Ленская назначена директором департамента маркетинга и связей с общественностью Группы Компаний ГПМ КИТ. В новой роли в ее задачи входит выстраивание стратегии развития бренда ГПМ КИТ, компаний Группы и продуктов, выпускаемых на рынок.

Андрей Терешок, генеральный директор ГПМ КИТ: «Я очень рад, что Евгения Ленская присоединилась к нашей большой команде ГПМ КИТ. Ее знания, компетенции и многолетний опыт в области маркетинга и PR позволят нам максимально эффективно и быстро достичь поставленных целей. Уверен, что данное назначение будет способствовать укреплению наших позиций на рынке медиа индустрии и поможет нам добиться еще больших результатов».

В 2003-м Евгения начала карьеру в банковской сфере, пройдя путь до директора департамента маркетинга. В 2014-2020 годах формировала маркетинговую и коммуникационную стратегию в Лето Банке (позднее – Почта Банк) сначала в качестве директора, а затем – вице-президента по маркетингу и общественным связям. В 2020-м Евгения Ленская была назначена заместителем председателя правления Россельхозбанка, где курировала маркетинг и коммуникации банковской группы.