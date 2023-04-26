«Электра» Дарьи Кащеевой отобрана в программу Канн

Картину также представят на анимационном фестивале в Анси

Анимационный фильм ЭЛЕКТРА Дарьи Кащеевой отобран в программу Каннского кинофестиваля Cinéfondation.

Дарья — выпускница Факультета кино и телевидения Академии исполнительских искусств в Праге. Ее картина выполнена в смешанной технике, сочетающей предметную анимацию, стоп-моушн, перекладку, съемки кукол и живых актеров

Предыдущая работа Кащеевой ДОЧЬ, посвященная творчеству Эгона Шиле, получила на анимационном фестивале в Анси премию «Кристалл» за лучший студенческий фильм.

ЭЛЕКТРА также включена в программу Международного фестиваля анимационных фильмов в в Анси 2023 года, он пройдет с 11 по 17 июня.

Лауреатов Cinéfondation объявят 25 мая.