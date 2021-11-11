Стали известны дата выхода и актерский состав новых «Елок»

Фильм будет доступен зрителям одновременно онлайн и офлайн

30 декабря состоится премьера фильма ЁЛКИ 8, которую одновременно покажут и в кинопрокате, и в онлайн-кинотеатре IVI. Герои Боря и Женя в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова вновь встретятся под Новый год в новой части новогодней саги. Подробности сюжета авторы пока не раскрывают.

В ленте, помимо Урганта и Светлакова, заняты: Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Софья Присс, Олег Гаас, Татьяна Орлова и другие.

Новая часть ЁЛОК будет состоять из нескольких новелл, которые были сняты в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. За постановку фильма отвечают молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова, Яков Юровицкий. Руководит командой актер, режиссер и продюсер Антон Богданов. Производством картины занимаются студия Bazelevs и кинокомпания «Проспект Мира». Съёмки проходят при поддержке компании BY.

«События, которые развернутся в этом фильме, не могли бы происходить ни в первой, ни во второй, ни даже в последней части. Время изменилось – поэтому сюжет и шутки будут под стать этим переменам. Юмор в новых «Ёлках» станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи», - комментирует Сергей Светлаков.

«Одновременный релиз новой части любимой российскими зрителями франшизы «Елки» в традиционном кинотеатральном прокате и в нашем онлайн-кинотеатре в линейке IVI Originals даст возможность выбора – посмотреть премьеру дома или на больших экранах в кинотеатрах. Мы уверены, что в нынешних реалиях, когда мы продолжаем бороться с последствиями пандемии, такая опция будет востребована многими зрителями»., – убежден директор IVI Originals Вадим Соколовский.