Российские компании представят на Европейском кинорынке более 130 проектов

EFM пройдет с 10 по 17 февраля

На Европейском кинорынке, который пройдет в онлайн-формате с 10 по 17 февраля в рамках Берлинского кинофестиваля, 39 компаний-участников будут представлены под единым брендом Russian Content Worldwide на виртуальном стенде. Стенд организован «Роскино» при поддержке Фонда кино. Всего российские компании презентуют на EFM более 130 проектов.

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ

Крупнейший российский производитель и дистрибьютор контента «Централ Партнершип» представляет максимально диверсифицированный пакет, ключевыми проектами являются фильмы ЧЕМПИОН МИРА и ПЕРВЫЙ ОСКАР – в планах закрыть бóльшую часть свободных территорий именно на Европейском кинорынке. Также каталоге компании будут представлены новые проекты: полнометражные анимационные картины СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН, а также фильм НИКА – драма производства студий «Водород», Art Pictures Studio и «Централ Партнершип».

Кинокомпания «СТВ» на скринингах покажет новую драму Сергея Бодрова-старшего ДЫШИТЕ СВОБОДНО, освещающую проблемы людей с особенностями речи. Для семейной аудитории компания приготовила новый фильм франшизы о трех богатырях ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ, новый сезон «Лунтика», а также новый фильм о веселой семье Барбоскиных (первый фильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ был успешно продан на территории США, Австралии, Испании, Скандинавии, Ближнего Востока, Турции и Тайваня). Дистрибьютор кинокомпании СТВ Luminescence презентует новый трейлер анимационного фильма ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА, мировой релиз которого планируется на католическое Рождество в декабре 2022 года. В России фильм выйдет в январе 2023 года.

«Арт Пикчерс Дистрибьюшн» представит военную драму Игоря Угольникова УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ и новейший sci-fi-триллер ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. Также в пакете компании – новый комедийный телесериал канала СТС «Братья», сериал «Балет», четырехсерийный боевик РЕН ТВ «Сержант», а также хиты под брендом more originals «Псих» и Happy End.

All Media (a Start company) покажет на скринингах новую драму МОЛОКО с Юлией Пересильд, Андреем Бурковским и Юрием Колокольниковым. В пакете компании есть еще одна премьера – комедия ХОЧУ ЗАМУЖ, выход которой в России намечен на март 2022 года. Также зарубежным байерам будут представлены проекты ЛИТВЯК, ДУНАЙ, ПОДЕЛЬНИКИ. На кинорынке All Media планирует закрыть сделки по ключевым территориям – странам Европы, Юго-Восточной Азии и США.

Start представит на EFM новое оригинальное драмеди «КрисТина», а также хит видеосервиса «Вампиры средней полосы». Гости EFM первыми увидят тизер второго сезона мистической драмы «Пассажиры».

1-2-3 Production представит пять премьерных проектов: второй сезон сериала «Игра на выживание», молодежный триллер «Сны Алисы» от режиссера Андрея Джунковского. В рамках скринингов будет представлен сериал «Чистильщик», мировой релиз которого намечен на 2022 год. Также будут представлены черная комедия с элементами нуара «1703» и сериал «Мужской клуб».

Кинокомпания Rock Films совместно с Riverlet Films покажет военную драму о разминировании захваченной боевиками Пальмиры режиссера Андрея Кравчука ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ. На EFM компания планирует закрыть еще несколько территорий и начать разработку кинотеатральных релизов для тех стран, где он состоится. Также состоится первый показ дебютной картины Эдуарда Жолнина ЗЕМУН.

ГНК «Сахафильм», присоединившаяся к стенду «Роскино» в этом году, представляет два проекта, созданных совместно со студиями «Автор» и «Хики Филмз». Фильм НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА основан на реальных событиях и рассказывает о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Егора Берескова, который страдал от летаргического сна. Картина ХОЛОТОЕ ЗОЛОТО Петра Хики также основана на реальных событиях: в 1942 году, пока все силы страны были брошены на борьбу с фашистской Германией, в южной части Якутии орудовали банды, грабящие золотые прииски. На поимку самой жестокой из них отправляется небольшой отряд НКВД.

«Кинопоиск» покажет на скринингах новый фильм ЭТЕРНА. ЧАСТЬ 1, премьера которого состоялась на платформе 20 января. В пакете платформы еще две премьеры – художественные фильмы СТАРЫЕ ШИШКИ и ОРЕЛ И РЕШКА.

Сразу несколько премьер представит онлайн-платформа Kion. Триллер «Змееносец», созданный в формате киносторис, будет показан на скринингах EFM как полнометражный фильм. Также в пакете Kion драма «В раю мест нет», драмеди «Почка» и «Пингвины моей мамы» режиссера Наталии Мещаниновой.

«Марс Медиа Энтертайнмент» представит на кинорынке два крупных премьерных проекта. Фильм-катастрофа МИРА – это история о том, как 15-летняя Лера, отец которой работает на орбитальной космической станции, с помощью папы спасает своих близких и свой город от метеоритного дождя. Также в пакете компании – мистическая драма ВОЛАНД по культовому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Компания «Среда» представит новую криминальную драму «Химера». Студия планирует найти международного дистрибутора и заключить ряд контрактов. В «Среде» рассказали, что в 2022 году совместно с онлайн-платформой IVI намерены сделать 10 европейских сериалов.

ГК «Планета Информ» представит хедлайнеров своего актуального каталога: научно-фантастическую ленту МЫ, исторический военный фильм КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ, материалы которого будут впервые эксклюзивно показаны покупателям в рамках EFM, а также анимационную ленту для семейной аудитории ОТ ВИНТА 2!

Компания Russian World Vision (RWV) в рамках EFM продолжит переговоры по военной драме МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ. На фильм уже проданы права на Латинскую Америку и Южную Корею, сейчас закрывается сделка на Японию. На EFM состоится скрининг фильма; в компании рассчитывают получить предложения от европейских дистрибьюторов. Также в рамках рынка RWV покажет несколько серий из фантастического триллера МОЛОДЫЕ И СИЛЬНЫЕ. ПРОКЛЯТИЕ ВЫЖИВШИХ. Кроме этого, в лайнапе компании спортивная драма ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, триллер ДОМОЙ!, семейные комедии ПАПЫ и АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

Cтудия Proline Film презентует европейским байерам фильм БРАТ ВО ВСЕМ Александра Золотухина.

Официальный дистрибьютор контента ВГТРК, компания «Совтелеэкспорт» представит международным байерам новый исторический проект в жанре приключенческой драмы «Елизавета». Это захватывающий динамичный сериал с роскошными костюмами и декорациями; история о любви, дружбе и предательстве, дворцовых интригах в борьбе за корону Российской империи. На скринингах компания также презентует сериал «Обитель» и художественный фильм ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ. В компании рассчитывают на интерес крупных игроков медиаиндустрии из Италии, Франции, Германии и стран Восточной Европы.

Флагманами Megogo Distribution являются фильмы НЕПОСЛУШНИК, БУЛКИ, ДОКТОР СВИСТОК, КРЮК и сериал «Последний аксель». НЕПОСЛУШНИК будет показан на скрининге. «Последний аксель» байеры также увидят на скрининге. Многосерийный проект расскажет о девушке-фигуристке и ее пути к победе. Комедия БУЛКИ расскажет историю обычной девушки, решившей поискать счастья на Шри-Ланке; в главной роли – Кристина Асмус.

В этом году к стенду впервые присоединилась компания «Интерсинема», которая представляет на рынке документальный фильм ГОРЬКИЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ, ИЛИ СПИСОК ФРАУ ШИНДЛЕР. Представители компании уверены, что их картина заинтересует международных байеров, особенно тех стран, где теме холокоста уделяется особое внимание.

Компания «Стар Медиа» в рамках скринингов EFM покажет сериал «Подражатель». Также на рынке EFM будут представлены проекты «Анна-детективъ II», «Черное море», «Холодные берега», «Рюриковичи. История первой династии».

АНИМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Компания Wizart представит международным партнерам пятую часть франшизы, мультфильм СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА И ПРИНЦЕССА, кинотеатральный релиз которого в России запланирован на май этого года. В рамках EFM состоится премьера международного тизера мультфильма. В компании сообщили, что в продолжение ранее озвученных сделок по пятой части СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ во Франции, Южной Корее и Турции, планируется провести переговоры и обсудить новые сделки и новые территории с партнерами. Линейка полнометражных проектов на EFM будет представлена семейной приключенческой комедией РУСЛАН И ЛЮДМИЛА.

AA Studio представит на скрининг-показах Европейского кинорынка премьеру анимационного сериала «Царевна и дракон» в жанре edutainment. Царевна Варвара и Дракоша живут в параллельных мирах, но благодаря магической книге оба оказываются в волшебной стране, где учатся преодолевать трудности и познают мир. Мировой релиз проекта намечен на 2023 год.

ГК «Рики» представляет на Европейском кинорынке полнометражные фильмы ФИННИК и ПЛЮШЕВЫЙ БУМ!, а также телесериалы «Тима и Тома», «Фиксики», «Малышарики» и «Бодо Бородо». В рамках рынка ГК «Рики» планирует закрыть сделки сразу по ряду территорий Центральной Европы.

«Студия З» представит на EFM анимационный ситком с элементами edutainment и мюзикла ЗАБЕЗУ. УШИ С ХВОСТИКОМ.

«Союзмультфильм» представит европейским байерам проект ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ, премьера которого намечена на осень 2022 года.

Кроме того, свои проекты на Европейском кинорынке представят Ark Pictures, 5 канал, Life Is Short, «Игмар», «Прад-Медиа», «Мосфильм», НТВ, Revolution Film, RFG Distribution, Riverlet Films, Sputnik Vostok Production, MC2 Production, Greencity Studios.

Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова: «Мы особенно воодушевлены количеством наших премьер на European Film Market. Российская киноиндустрия уже в начале года громко заявляет о себе на кинорынке, с которого традиционно начинается киногод, где задаются основные тренды мировой киноиндустрии, определяются направления дальнейшего развития. Также несколько российских фильмов участвуют в разных программах Берлинского кинофестиваля. Впервые в Берлине очень ярко представлен региональный кинематограф – работы якутских режиссеров присутствуют как на стенде Russian Content Worldwide на кинорынке (сразу две премьеры), так и в конкурсе короткометражных фильмов кинофестиваля. Очень радует, что постоянно появляются новые таланты из регионов, и мы приложим все усилия, чтобы продвигать их на рынок мирового кино. Также хотелось бы отметить большое количество премьер и от российских онлайн-платформ, что еще раз доказывает креативный потенциал современных VоD-сервисов и востребованность аудиторией их оригинального контента».