Даррен Аронофски снимет байопик про Илона Маска

Производством ленты займется компания А24

Даррен Аронофски выступит режиссером грядущего байопика об Илоне Маске, производством которого займется независимая компания А24. Об этом сообщает Variety.

В основу картины о скандальном технологическом магнате ляжет авторизованная биография Уолтера Айзексона, которая появилась на прилавках магазинов в сентябре этого года. Инсайдеры утверждают, что за права на книгу боролись как студии, так и отдельные кинематографисты, однако, в конечном счете, победителем стала A24.

Напомним, что в 2015 году биография Айзексона о Стиве Джобсе стала основой для одноименного фильма Дэнни Бойла с Майклом Фассбендером в главной роли.

Впервые Маск стал известен после того, как в 2002 году основал компанию SpaceX, занимающуюся производством космических аппаратов. Сейчас он является богатейшим человеком в мире – по информации Bloomberg и Forbes, состояние магната по данным на октябрь превышает $200 млрд.

Фото: кадр из сериала «Теория большого взрыва»