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Даррен Аронофски снимет байопик про Илона Маска

Автор: Илья Кувшинов

10 ноября 2023

Производством ленты займется компания А24

Даррен Аронофски выступит режиссером грядущего байопика об Илоне Маске, производством которого займется независимая компания А24. Об этом сообщает Variety.

В основу картины о скандальном технологическом магнате ляжет авторизованная биография Уолтера Айзексона, которая появилась на прилавках магазинов в сентябре этого года. Инсайдеры утверждают, что за права на книгу боролись как студии, так и отдельные кинематографисты, однако, в конечном счете, победителем стала A24.

Напомним, что в 2015 году биография Айзексона о Стиве Джобсе стала основой для одноименного фильма Дэнни Бойла с Майклом Фассбендером в главной роли.

Впервые Маск стал известен после того, как в 2002 году основал компанию SpaceX, занимающуюся производством космических аппаратов. Сейчас он является богатейшим человеком в мире – по информации Bloomberg и Forbes, состояние магната по данным на октябрь превышает $200 млрд.

Фото: кадр из сериала «Теория большого взрыва»

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