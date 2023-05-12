Фильм «Ампир V» покажут на кинофестивале в Канаде

Смотр Fantasia пройдет в Монреале летом 2023 года

Экранизация романа Виктора Пелевина, картина Виктора Гинзбурга АМПИР V попала в список участников канадского международного фестиваля Fantasia, который пройдет в Монреале с 20 июля по 9 августа 2023 года.

У АМПИР V сложная релизная судьба. Работа над ней началась еще в 2011 году, вскоре после выхода на экраны другой пелевинской экранизации Виктора Гинзбурга, GENERATION P. Бюджет проекта складывался из средств Фонда кино, инвестиций Александра Мамута и Юрия Крестинского, а также денег, собранных при помощи краудфандинга. Съемки стартовали в 2017 году. Дата начала проката АМПИРА V постоянно переносилась из-за пандемии. В октябре 2021 года Фонд кино подал иск против создателей фильма с требованием вернуть 84 млн рублей, выданных на производство. Авторы и ведомство пришли к мировому соглашению, когда средства госсубсидии были возвращены фонду. Выход АМПИРА V был анонсирован в марте 2022 года, однако проект не получил прокатного удостоверения, и вопрос о его кинотеатральной судьбе снова остался открытым. 8 октября указом Минюста сыгравший одну из главных ролей в картине Мирон Федоров, также известный как Оксимирон, был признан иностранным агентом.

В марте 2023 года фильм Гинзбурга появился на торрентах. Режиссер заявил, что у пиратов оказалась старая версия картины. По словам автора, в ней не хватает некоторых сцен, эпизодов «и много чего еще». Он сожалеет о том, что российские зрители увидели его фильм именно в такой версии.

В марте режиссер заявил о том, что надеется показать картину на нескольких международных фестивалях, а затем все-таки выпустить в прокат в России.

Роли в фильме исполнили Павел Табаков, Тая Радченко и Мирон Федоров (признан в РФ иноагентом). Продюсерами выступили Алек Марианчи, Юрий Крестинский, Андрей Трубицин, Иван Засурский, Мария Капралова, Алексей Тылевич и Джеймс Стил.