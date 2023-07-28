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АМПИР V выйдет летом в Казахстане и Узбекистане

Автор: БК

28 июля 2023

Мировая премьера состоится в Канаде 29 июля

Фильм АМПИР V выйдет в прокат 24 августа в Казахстане и Узбекистане. Об этом сообщает телеграм-канал «Руссское кино в топе». 

Дистрибьютором картины Виктора Гинзбурга в этих странах станет компания Sony Pictures, которая изначально должна была прокатывать ленту и в России. 

Мировая премьера фильма со сложной прокатной судьбой состоится 29 июля на фестивале Fantasia, который в эти дни проходит в канадском Монреале.

Тем временем, портал «Кинопоиск» сообщает о том, что Виктор Гинзбург, автор фильмов по книгам Виктора Пелевина «Generation П» и «Ампир V», занялся адаптацией другого романа писателя — «S.N.U.F.F.». Ранее сообщалось, что Гинзбург получил права на экранизацию еще одного пелевинского хита — «iPhuck 10», который он тоже намеревался экранизировать.

В марте 2023 года фильм Гинзбурга появился на торрентах. Режиссер заявил, что у пиратов оказалась старая версия картины. По словам автора, в ней не хватает некоторых сцен, эпизодов «и много чего еще». Он сожалеет о том, что российские зрители увидели его фильм именно в такой версии. 

Фото: промо фильма Ампир V

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