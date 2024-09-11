Проведение первой премии Евразийской киноакадемии запланировано на осень 2025 года

Об этом заявил режиссер Никита Михалков

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил в разговоре с ТАСС, что первое вручение премии Евразийской киноакадемии планируется провести осенью 2025 года.

«Надеюсь, что в этом году будет презентация академии и приза и что где-то осенью [2025 года] будет первая церемония вручения Евразийской кинопремии. Она скорее всего пройдет в Москве. В целом эта церемония должна проходить по очереди в странах, которые войдут в Евразийскую киноакадемию», – сказал он.

По словам режиссера, киноакадемия объединит те страны, которые придерживаются традиционных нравственных ценностей. Михалков отметил, что уже есть договоренность по участию в кинопремии с Ираном и Китаем. «Это премия очень серьезная. Приз будет в том числе денежным, лучший фильм получит $1 млн. Все остальные номинации – по $250 тыс», – добавил кинематографист.

Напомним, что именно Михалков предложил весной 2022 года идею создания собственной премии, которая должна стать аналогом награды «Оскар».

Фото: кадр со съемок фильма СОЛНЕЧНЫЙ УДАР