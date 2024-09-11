top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Проведение первой премии Евразийской киноакадемии запланировано на осень 2025 года

Проведение первой премии Евразийской киноакадемии запланировано на осень 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

11 сентября 2024

Об этом заявил режиссер Никита Михалков

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил в разговоре с ТАСС, что первое вручение премии Евразийской киноакадемии планируется провести осенью 2025 года.

«Надеюсь, что в этом году будет презентация академии и приза и что где-то осенью [2025 года] будет первая церемония вручения Евразийской кинопремии. Она скорее всего пройдет в Москве. В целом эта церемония должна проходить по очереди в странах, которые войдут в Евразийскую киноакадемию», – сказал он.

По словам режиссера, киноакадемия объединит те страны, которые придерживаются традиционных нравственных ценностей. Михалков отметил, что уже есть договоренность по участию в кинопремии с Ираном и Китаем. «Это премия очень серьезная. Приз будет в том числе денежным, лучший фильм получит $1 млн. Все остальные номинации – по $250 тыс», – добавил кинематографист.

Напомним, что именно Михалков предложил весной 2022 года идею создания собственной премии, которая должна стать аналогом награды «Оскар».

Фото: кадр со съемок фильма СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Слоу моушн по-русски: как замедление YouTube отразится на индустрии контента
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier представил новинки сезона 2024-2025 годов
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2024 года
Подробнее
Налог на кино
Подробнее
Генерального директора «Кинопоиска» оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за «Любви» Гаспара Ноэ
Подробнее
Фильм с Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой получил приз на Венецианском кинофестивале
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Лунтик» продолжает лидировать
Подробнее
Александр Сокуров не сможет открыть свою мастерскую в Армении
Подробнее
Продюсер «Вия» Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Комбинация»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 сентября 2024 года
Подробнее
«Тур с Иванушками» покажут в Берлине
Подробнее
«МТС Медиа» и Правительство Москвы заключили соглашение о сотрудничестве
Подробнее
Госдума отрицает возможность принудительной блокировки YouTube
Подробнее
В Москве прошла премьера комедии «Любовь зла»
Подробнее
В России возбудили более ста административных дел о нелегальном кинопрокате в 2024 году
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Обе две» обходит «Дикую» и «Культурную комедию»
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы вернули первенство
Подробнее
Уилл Смит отказался от участия в боевике «Парни без сахара»
Подробнее
Вторую и третью очереди кинопарка «Москино» откроют до 2030 года
Подробнее