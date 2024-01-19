Сильвестр Сталлоне работает над сценарием пятых «Неудержимых»

Об этом сообщил его коллега по франшизе Дольф Лундгрен

Несмотря на слабый результат НЕУДЕРЖИМЫХ 4 в прокате, лента все еще может обзавестись продолжением – Дольф Лундгрен рассказал в интервью Screen Rant, что Сильвестр Сталлоне начал работать над сценарием пятой части.

Стоит отметить, что компания Millennium Media, ответственная за производство франшизы, пока официально не подтверждала эту информацию.

Лундгрен также признал, что четвертый фильм действительно оказался неудачным, потому что Сталлоне не участвовал в творческом процессе, а режиссер картины был заменен незадолго до начала съемок.

«Я не читал рецензии, потому что догадываюсь, что там написано. У проекта с самого начала были проблемы – в частности, со сценарием. У меня была небольшая роль, поэтому мне сложно говорить об определенных производственных трудностях, но я точно знаю, что Сталлоне не был вовлечен в процесс, как это было раньше. Он просто приехал на площадку и сыграл своего персонажа. Когда Слай главный, все понимают, что проект будет довольно качественным. Полагаю, что основная проблема четвертой части была в сценарии, а потом еще и в смене режиссера – его поменяли за месяц до начала съемок», – заявил актер.

Так или иначе, в ближайшее время Сталлоне будет занят – уже этим летом звезда должна приступить к съемкам в сиквеле СКАЛОЛАЗА.

Фото: кадр из фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 4