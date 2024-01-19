top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Сильвестр Сталлоне работает над сценарием пятых «Неудержимых»

Сильвестр Сталлоне работает над сценарием пятых «Неудержимых»

Автор: Илья Кувшинов

19 января 2024

Об этом сообщил его коллега по франшизе Дольф Лундгрен

Несмотря на слабый результат НЕУДЕРЖИМЫХ 4 в прокате, лента все еще может обзавестись продолжением – Дольф Лундгрен рассказал в интервью Screen Rant, что Сильвестр Сталлоне начал работать над сценарием пятой части.

Стоит отметить, что компания Millennium Media, ответственная за производство франшизы, пока официально не подтверждала эту информацию.

Лундгрен также признал, что четвертый фильм действительно оказался неудачным, потому что Сталлоне не участвовал в творческом процессе, а режиссер картины был заменен незадолго до начала съемок.

«Я не читал рецензии, потому что догадываюсь, что там написано. У проекта с самого начала были проблемы – в частности, со сценарием. У меня была небольшая роль, поэтому мне сложно говорить об определенных производственных трудностях, но я точно знаю, что Сталлоне не был вовлечен в процесс, как это было раньше. Он просто приехал на площадку и сыграл своего персонажа. Когда Слай главный, все понимают, что проект будет довольно качественным. Полагаю, что основная проблема четвертой части была в сценарии, а потом еще и в смене режиссера – его поменяли за месяц до начала съемок», – заявил актер.  

Так или иначе, в ближайшее время Сталлоне будет занят – уже этим летом звезда должна приступить к съемкам в сиквеле СКАЛОЛАЗА.

Фото: кадр из фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 4

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
«Холоп 2» заработал три миллиарда в российском прокате
Подробнее
Касса четверга: «Холоп 2» продолжает лидировать
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 января 2024 года
Подробнее
Названы самые популярные российские телеканалы по итогам 2023 года
Подробнее
Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса»
Подробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы на российском телевидении в 2023 году
Подробнее
Okko рассказал о новинках января
Подробнее
Аудитория российских кинотеатров сильно помолодела
Подробнее
Касса России: «Холоп 2» продолжает лидировать
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Воздух» опережает «Нюрнберг» и «Девятаева»
Подробнее
Минюст РФ признал Бориса Акунина* иноагентом
Подробнее
Стали известны лауреаты премии Critics Choice Awards
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Холоп 2» преодолевает трехмиллиардный рубеж
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» изменил даты проведения
Подробнее
Анимационная студия Pixar планирует массовые увольнения
Подробнее