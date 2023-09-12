Продюсеры «Неудержимых» размышляют о будущем франшизы

Кинематографисты не исключают возможного продолжения серии

Продюсеры НЕУДЕРЖИМЫХ Кевин Кинг-Темплтон и Лес Уэлдон пока не знают, что ждет франшизу после выхода четвертого фильма. В интервью Daily Express на вопрос о возможной пятой части они ответили, что ее судьба целиком и полностью в руках зрителей.

«Мы ничего не исключаем, но пока трудно сказать. Все зависит от поклонников серии и их интереса к ней», – подчеркнул Кинг-Темплтон.

Кинематографисты также отметили, что возраст некоторых актеров сильно сказался на производстве НЕУДЕРЖИМЫХ 4, поэтому часть экшн-сцен пришлось переработать с учетом этого.

«Стоит отметить, что эти герои боевиков остались в прекрасной форме – даже лучшей, чем я, а ведь они старше! Они не позволяют себе уйти на пенсию, поэтому, когда подворачиваются фильмы вроде этого, они всегда готовы. Многие из них до сих пор выполняют собственные трюки», – сказал Уэлдон.

Помимо Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стейтема, Дольфа Лундгрена и Рэнди Кутюра в четвертой картине появятся 50 Cent, Меган Фокс, Тони Джа, Ико Уайс и Энди Гарсиа.

НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 выйдут в российский прокат 21 сентября.

Фото: кадр из фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 4